vivo X500系列與X Fold6雙旗艦手機發布！　最強蔡司攝影拍片＋最大電池續航

最強相機配置

作為影像旗艦的vivo X500 Pro Max，今代機身配備全新蔡司LOFIC 17EV超動態主攝，採用Sony聯合定制的LYTIA 910感光元件與VCS 4.0技術，保留高反差日光與暗夜光影細節；同時搭載蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，支援30倍超遠距離運動抓拍及60fps追焦，並提供最高8K/30fps與4K/240fps錄影功能。

實試遠攝、人像攝影、長焦微距以及在漆黑環境拍攝等都相當出色，最大殺著是可以配上400mm的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及200mm vivo蔡司增距鏡配件套裝，即時變成望遠鏡，在灣仔拍攝尖沙咀連鐘樓都影得到，絕對有望成為新一代演唱會神器。