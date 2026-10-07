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科技
出版：2026-Oct-07 17:57
更新：2026-Oct-07 17:57

vivo X500系列與X Fold6雙旗艦手機發布！　最強蔡司攝影拍片＋最大電池續航

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vivo X500系列及vivo X Fold6兩款品牌旗艦手機正式發布。

vivo X500系列及vivo X Fold6兩款品牌旗艦手機正式發布。

智能手機品牌vivo今日舉行發布會，正式推出全新旗艦手機vivo X500系列，包含X500與X500 Pro Max，以及新一代摺疊螢幕手機vivo X Fold6。今次新機主打「蔡司電影感」與強大旅行拍攝實力，結合藍海超大容量電池、專業級AI功能與跨系統生態圈互聯，集品牌最強旗艦效能於一身。

vivo X500 Pro Max具備星空灰、月夜黑及落日海3款配色。 vivo X500 Pro Max外觀跟上代相似。 vivo X500 Pro Max備有蔡司2億及雙5000萬像素鏡頭模組。 vivo X500 Pro Max特別著重電影感拍攝效能。 vivo X500 Pro Max人像攝影效果細緻。 vivo X500 Pro Max人像試相。 vivo X500 Pro Max備有6.85吋超窄邊框屏幕。
vivo X500 Pro Max可套用增距鏡及手柄變相機。 vivo X500 Pro Max可配最長400mm焦距的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra。 vivo X500 Pro Max 400mm試相。 vivo X500 Pro Max 800mm試相。 vivo X500 Pro Max 1600mm試相。 vivo X500 Pro Max 3200mm試相。 vivo X500 Pro Max可影到山頂的人群。 vivo X500 Pro Max長焦微距拍攝效果。

最強相機配置

作為影像旗艦的vivo X500 Pro Max，今代機身配備全新蔡司LOFIC 17EV超動態主攝，採用Sony聯合定制的LYTIA 910感光元件與VCS 4.0技術，保留高反差日光與暗夜光影細節；同時搭載蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，支援30倍超遠距離運動抓拍及60fps追焦，並提供最高8K/30fps與4K/240fps錄影功能。

實試遠攝、人像攝影、長焦微距以及在漆黑環境拍攝等都相當出色，最大殺著是可以配上400mm的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及200mm vivo蔡司增距鏡配件套裝，即時變成望遠鏡，在灣仔拍攝尖沙咀連鐘樓都影得到，絕對有望成為新一代演唱會神器。

vivo X500 Pro系列有晴天白、星空灰及夜暮黑3色。 vivo X500 Pro相機模組設計略有不同。 vivo X500 Pro相容蔡司增距鏡。 vivo X500 Pro長焦拍攝效果亦不錯。

X500輕旗艦

今代外觀設計沿用上代的圓形大相機模組，配上直邊屏幕，機背有Two-tone色調。配備6.85吋屏幕機身搭載MediaTek Dimensity 9600 Pro處理器，結合V3+與VS1雙影像晶片，配以直屏與7800mAh超大電池，規格基本上沒有挑剔。

主打輕巧隨行的X500則採用6.59吋小直屏，搭載Dimensity 9600M處理器、7500mAh電池及5000萬像素蔡司超級主攝與6400萬像素蔡司APO超級長焦鏡頭，提供「晴天白」、「星空灰」及「夜暮黑」3款質感配色。

vivo X500 Pro Max即將10月28日開售。 vivo X500 Pro系列可加$1099加購蔡司增距鏡及配件套裝。 vivo X500規格一覽。 vivo X500 Pro Max規格一覽。

$9999起售價

vivo X500系列將於2026年10月8日至10月27日期間預售，10月28日正式上市。X500共有3款配色：晴天白、星空灰及夜暮黑，並備有規格12GB+512GB的售價為$9999；X500 Pro Max共有星空灰、月夜黑及落日海3款配色，並備有12GB+512GB的售價為$12999。預售期內預訂X500系列可獲贈周杰倫限定禮盒、延保碎屏保及Buds Air3耳機等總值高達$3696禮品，預訂顧客更可以優惠價$1099加購蔡司增距鏡及配件套裝。

vivo X Fold6大摺旗艦推出新一代。 vivo X Fold6備有夜幕黑與海境藍兩款配色。 vivo X Fold6海境藍色展開後為4.8mm。 vivo X Fold6摺起後厚度只有9.9mm。 vivo X Fold6備有蔡司2億像素超級主攝及APO超長焦鏡頭。 vivo X Fold6可選2億像素相片。 vivo X Fold6是首款支援外接蔡司增距鏡的摺疊手機。

續航力最強大摺

同場亮相的摺疊旗艦vivo X Fold6則秉持「專業級AI，隨時展開」之理念，內建摺疊機中容量最大的6900mAh藍海電池，搭配8.02吋內螢幕與6.51吋外螢幕，局部峰值亮度高達5000nits。黑色機身稍薄，打開後只有4.4mm、摺起後為9.4mm，重量只有228g。機身更具備IP5X防塵、IPX8防水及IPX9高壓水流等多重防護認證。

X Fold6配備蔡司2億像素超級主攝及雙5000萬APO超長焦鏡頭及廣角鏡頭，更是首款支援外接蔡司增距鏡的摺疊手機，攝影效能可說是摺機最強。

vivo X Fold6的8.02吋內螢幕摺痕不算明顯。 vivo X Fold6內置6900mAh藍海電池。 vivo X Fold6內置最新origin7系統。 vivo X Fold6可同時開設兩個App。 vivo X Fold6「原子工作台2.0」支援最多5個應用程式視窗切換。 vivo X Fold6新增桌面貼紙功能。 vivo X Fold6全新辦公套件支援Mac機連接及傳輸。 vivo X Fold6賣點一覽。 vivo X Fold6售價$14999。

大屏多工處理

配置Dimensity 9500超級版晶片，全新origin7系統內置「原子工作台2.0」支援多應用程式視窗運行，更新增桌面貼紙等有趣功能。X500系列與X Fold6均深度支援跨系統生態圈，用家可直接與Mac、iPad進行檔案管理與螢幕投射，並支援存取iCloud檔案以及連接Apple Watch與AirPods，讓跨平台辦公流暢無阻。

vivo X Fold6將於10月8日率先正式上市，提供「夜幕黑」與「海境藍」兩款配色，12GB+512GB 規格售價為$14999，購機可獲贈6個月免費主螢幕碎屏保服務。

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