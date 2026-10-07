vivo X500系列與X Fold6雙旗艦手機發布！　最強蔡司攝影拍片＋最大電池續航

智能手機品牌vivo今日舉行發布會，正式推出全新旗艦手機vivo X500系列，包含X500與X500 Pro Max，以及新一代摺疊螢幕手機vivo X Fold6。今次新機主打「蔡司電影感」與強大旅行拍攝實力，結合藍海超大容量電池、專業級AI功能與跨系統生態圈互聯，集品牌最強旗艦效能於一身。
最強相機配置
作為影像旗艦的vivo X500 Pro Max，今代機身配備全新蔡司LOFIC 17EV超動態主攝，採用Sony聯合定制的LYTIA 910感光元件與VCS 4.0技術，保留高反差日光與暗夜光影細節；同時搭載蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，支援30倍超遠距離運動抓拍及60fps追焦，並提供最高8K/30fps與4K/240fps錄影功能。
實試遠攝、人像攝影、長焦微距以及在漆黑環境拍攝等都相當出色，最大殺著是可以配上400mm的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及200mm vivo蔡司增距鏡配件套裝，即時變成望遠鏡，在灣仔拍攝尖沙咀連鐘樓都影得到，絕對有望成為新一代演唱會神器。
X500輕旗艦
今代外觀設計沿用上代的圓形大相機模組，配上直邊屏幕，機背有Two-tone色調。配備6.85吋屏幕機身搭載MediaTek Dimensity 9600 Pro處理器，結合V3+與VS1雙影像晶片，配以直屏與7800mAh超大電池，規格基本上沒有挑剔。
主打輕巧隨行的X500則採用6.59吋小直屏，搭載Dimensity 9600M處理器、7500mAh電池及5000萬像素蔡司超級主攝與6400萬像素蔡司APO超級長焦鏡頭，提供「晴天白」、「星空灰」及「夜暮黑」3款質感配色。
$9999起售價
vivo X500系列將於2026年10月8日至10月27日期間預售，10月28日正式上市。X500共有3款配色：晴天白、星空灰及夜暮黑，並備有規格12GB+512GB的售價為$9999；X500 Pro Max共有星空灰、月夜黑及落日海3款配色，並備有12GB+512GB的售價為$12999。預售期內預訂X500系列可獲贈周杰倫限定禮盒、延保碎屏保及Buds Air3耳機等總值高達$3696禮品，預訂顧客更可以優惠價$1099加購蔡司增距鏡及配件套裝。
續航力最強大摺
同場亮相的摺疊旗艦vivo X Fold6則秉持「專業級AI，隨時展開」之理念，內建摺疊機中容量最大的6900mAh藍海電池，搭配8.02吋內螢幕與6.51吋外螢幕，局部峰值亮度高達5000nits。黑色機身稍薄，打開後只有4.4mm、摺起後為9.4mm，重量只有228g。機身更具備IP5X防塵、IPX8防水及IPX9高壓水流等多重防護認證。
X Fold6配備蔡司2億像素超級主攝及雙5000萬APO超長焦鏡頭及廣角鏡頭，更是首款支援外接蔡司增距鏡的摺疊手機，攝影效能可說是摺機最強。
大屏多工處理
配置Dimensity 9500超級版晶片，全新origin7系統內置「原子工作台2.0」支援多應用程式視窗運行，更新增桌面貼紙等有趣功能。X500系列與X Fold6均深度支援跨系統生態圈，用家可直接與Mac、iPad進行檔案管理與螢幕投射，並支援存取iCloud檔案以及連接Apple Watch與AirPods，讓跨平台辦公流暢無阻。
vivo X Fold6將於10月8日率先正式上市，提供「夜幕黑」與「海境藍」兩款配色，12GB+512GB 規格售價為$14999，購機可獲贈6個月免費主螢幕碎屏保服務。