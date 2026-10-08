OpenAI推ChatGPT-6對話模型Sol與Luna　Intelligent UI支援邊思考邊作答

OpenA正式為ChatGPT推出全新GPT-6對話模型Sol與Luna，專為日常對話設計，同步帶來全新的「Intelligent UI」動態互動介面，更實現「邊思考邊作答」的即時推理能力，官方啟動付費與免費的分級推送排程。

推出全新模型

OpenAI繼上月發表首批GPT-6模型後，今日正式為ChatGPT推出的全新GPT-6模型，根據官方安排，針對Plus、Pro、Business及Enterprise訂閱用戶，OpenAI即日起在ChatGPT陸續推送 GPT-6 Sol模型；至於Free及Go免費用戶，則預計於翌日開始獲推送GPT-6 Luna模型。

動態介面呈現

這批GPT-6模型專門針對日常對話進行調校，並引入Intelligent UI功能，可依據用戶提問與回答內容，動態結合文字、視覺與互動元素。回覆形式會按需求調整，除了常規的純文字回答，亦支援並排比較、以互動圖表解釋概念，甚至在對話中直接加入圖形、可點擊按鈕與表格。