港大初創研發AI寵物健康平台 30秒完成心電圖檢測

在不少人心目中，寵物早已不只是動物，更是家庭的一分子。然而，與人類不同，動物無法用言語表達身體不適，許多疾病往往直至病情惡化才被發現。其中，心臟疾病是犬貓常見卻容易被忽略的健康問題之一，若能及早識別異常並及時介入，往往有助提升治療成效及動物福祉。 為填補獸醫心臟診斷的缺口，由香港大學孵化成立的寵物醫療科技初創ANIWARE研發出人工智能心電圖檢測平台CardioBird，並建立全球最大的獸醫心電圖數據庫。透過CardioBird的人工智能及大數據分析技術，獸醫最快可於30秒內完成心電訊號採集，並於15分鐘內取得專科級分析報告，協助及早識別寵物潛在健康風險，讓心臟評估逐步融入日常獸醫診療流程。

ANIWARE將於「香港大學創新節2026」（HKU Innovation Week 2026）展出其研發成果與技術應用。如欲深入了解ANIWARE的創新技術，歡迎報名參與活動。

因愛貓求醫啟發創新構想 發現獸醫心臟診斷缺口 ANIWARE選擇以心臟健康作為切入點，除源於團隊多年來在臨床電生理及生理訊號領域的研究經驗外，亦與創辦人的個人親身經歷有關。 ANIWARE創辦人兼行政總裁麥年豐（Joe Mak）曾擔任香港大學李嘉誠醫學院名譽助理教授，惟在陪伴患病愛貓求醫期間發現，在人類醫療中已普及的心電圖檢查，在獸醫領域卻未被廣泛應用，許多情況下仍需帶同寵物到心臟專科求診。 深入接觸臨床現場後，Joe進一步了解到，不少動物醫院受人手及專科資源所限，難以將心電圖檢查常規化地納入健康檢查、麻醉前評估及疾病追蹤流程。有見及此，他帶領團隊創立ANIWARE，希望將原本集中於專科醫療的心臟檢測技術普及至一般獸醫診所，讓更多毛孩享有更及時、更普及的健康管理服務。

建立全球最大心電圖數據庫 填補獸醫數據空白 與人類醫療擁有大量公開臨床數據不同，獸醫領域長期缺乏規模化及標準化的心電圖數據資源。對ANIWARE而言，創業初期最大的挑戰並非開發人工智能演算法，而是建立足以支撐AI訓練的高質量數據基礎。 團隊分享，動物不像人類般能夠安靜配合檢查，不同品種、體型、年齡、毛髮厚度及環境因素均可能影響數據品質。經過多年來持續累積數據，團隊最終成功建立全球最大的獸醫心電圖數據庫，涵蓋來自不同地區及不同品種的犬貓，以及各種臨床場景。這些數據為CardioBird的核心基礎，不僅有助訓練人工智能模型，亦能持續提升系統分析準確度，協助獸醫更快掌握動物心臟健康狀況。

30秒完成檢測 15分鐘取得專科級分析結果 CardioBird最大的突破，在於將原本依賴專科設備及專業判讀的心電圖服務，轉化為一般動物醫院亦能輕鬆應用的診斷工具。獸醫最快只需約30秒即可完成心電訊號採集，數據上傳後，系統便可於15分鐘內生成專科級分析結果，大幅縮短由檢測到診斷所需時間。 目前系統已廣泛應用於健康檢查、麻醉前評估、心臟疾病診斷及病情追蹤等場景。其中，麻醉前評估尤其重要。團隊指出，超過七成麻醉相關死亡個案與心血管因素有關，因此在手術前掌握動物心臟狀況十分重要。然而，受人手及專科資源所限，一般動物醫院未必能安排完整的專科級檢查。利用CardioBird，動物醫院可考慮將心臟評估納入日常診療流程，即使寵物未出現明顯症狀，亦可及早發現潛在異常，為後續治療爭取時間。對於已確診心臟疾病的動物而言，系統亦可應用於後續病情追蹤，協助掌握病情變化及調整治療方案。

從疾病篩查到智慧監護 打造全方位動物健康平台 除心臟疾病管理外，ANIWARE正將技術進一步延伸至持續監護領域。團隊表示，目前不少住院及重症監護工作仍需依靠醫護人員長時間觀察及記錄生理數據，對人力資源需求甚高。因此，團隊正開發新一代生理訊號分析技術，希望協助醫護團隊更快掌握動物狀況，並減輕持續人手監測的負擔。 當系統偵測到異常變化時，可即時發出提醒並自動記錄相關數據，提升監護效率。未來相關技術有望應用於住院監護、疾病追蹤及日常健康管理等不同場景。團隊亦正利用多年累積的數據庫開發更多分析模型，希望進一步了解動物的健康狀況，甚至包括疼痛、壓力及心理狀態等過往較難客觀評估的資訊。

推動智慧寵物醫療發展 展現港大科研轉化實力 ANIWARE希望建立的不僅是一套心電圖分析系統，而是一個連接家庭、獸醫診所及專科動物醫院的智慧健康管理平台。由心臟檢查開始，逐步延伸至疾病追蹤、住院監護及日常健康管理，讓獸醫和寵物主人能更全面掌握動物健康狀況。 團隊正進一步利用多年累積的臨床數據開發更多人工智能分析模型，希望未來不僅能評估心臟健康，更可協助監測疼痛程度、壓力反應及行為狀態等過往較難量化的健康指標，推動動物醫療由疾病治療邁向預測及預防管理的新階段。