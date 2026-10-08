HONOR Play20C傳價錢不足900港元 5000萬像主鏡頭衝擊入門手機市場

HONOR 近期為入門手機市場帶來新元素，正式在全球官網推出全新平價手機 Honor Play20C 。該機特色是將機背副屏幕設計帶到入門型號，配合 5000 萬像主鏡頭及 6,000mAh 大容量電池，起步價僅約約884港元，為用家提供一個實用的平價新選擇。
內置6,000mAh 大容量電池
HONOR 再度於入門手機市場加入機背副屏幕設計，於全球網站上架全新 HONOR Play20C 。從外型設計來看，這款新機與早前曝光的 HONOR X5ds 相當接近，兩者共用大部分硬件規格。機身正面採用一塊 6.78 吋 IPS LCD 屏幕，支援 HD+ 解像度以及 90Hz 更新率。至於機背部分則加入了一塊 2 吋觸控式副屏幕，設於 50MP 主鏡頭旁邊，用家可以直接透過這個小屏幕進行自拍，同時亦會顯示通知及媒體控制等實用資訊。
硬件配置方面， HONOR Play20C 主要是按照儲存容量版本來區分所使用的處理器。如果選擇 4GB RAM 配合 128GB ROM 的版本，手機會內建 Unisoc T615 晶片，而其他儲存容量版本則會採用與 X5ds 相同的 Unisoc T610 晶片。機身內置高達 6,000mAh 容量電池，支援 15W 充電，考慮到電池容量頗大，預計需要較長的充電時間。另外新機提供 Forest Green 及 Midnight Black 兩種基本配色，並額外加入 X5ds 沒有的 Sunrise Gold 選擇。
目前 HONOR 已經將這款新機上架至全球官方網站，並率先於尼日利亞市場開賣。定價方面， 4GB RAM 配合 64GB ROM 版本的售價為 149,900尼日利亞奈拉（約885港元）。至於搭載 Unisoc T615 的 128GB 版本則尚未公布定價。有見 HONOR X5ds 已經在南非發售，加上 Honor Play20C 於尼日利亞推出，預計廠方近期會優先於非洲市場擴展這款機型的銷售網絡。
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