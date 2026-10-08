HONOR Play20C傳價錢不足900港元 5000萬像主鏡頭衝擊入門手機市場

HONOR 近期為入門手機市場帶來新元素，正式在全球官網推出全新平價手機 Honor Play20C 。該機特色是將機背副屏幕設計帶到入門型號，配合 5000 萬像主鏡頭及 6,000mAh 大容量電池，起步價僅約約884港元，為用家提供一個實用的平價新選擇。

內置6,000mAh 大容量電池

HONOR 再度於入門手機市場加入機背副屏幕設計，於全球網站上架全新 HONOR Play20C 。從外型設計來看，這款新機與早前曝光的 HONOR X5ds 相當接近，兩者共用大部分硬件規格。機身正面採用一塊 6.78 吋 IPS LCD 屏幕，支援 HD+ 解像度以及 90Hz 更新率。至於機背部分則加入了一塊 2 吋觸控式副屏幕，設於 50MP 主鏡頭旁邊，用家可以直接透過這個小屏幕進行自拍，同時亦會顯示通知及媒體控制等實用資訊。