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科技
出版：2026-Oct-08 16:08
更新：2026-Oct-08 16:08

HONOR Play20C傳價錢不足900港元 5000萬像主鏡頭衝擊入門手機市場

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HONOR Play20C 正式發表，配備 6000mAh 大電池折合不足900港元

HONOR Play20C 正式發表，配備 6000mAh 大電池折合不足900港元

HONOR 近期為入門手機市場帶來新元素，正式在全球官網推出全新平價手機 Honor Play20C 。該機特色是將機背副屏幕設計帶到入門型號，配合 5000 萬像主鏡頭及 6,000mAh 大容量電池，起步價僅約約884港元，為用家提供一個實用的平價新選擇。

內置6,000mAh 大容量電池

HONOR 再度於入門手機市場加入機背副屏幕設計，於全球網站上架全新 HONOR Play20C 。從外型設計來看，這款新機與早前曝光的 HONOR X5ds 相當接近，兩者共用大部分硬件規格。機身正面採用一塊 6.78 吋 IPS LCD 屏幕，支援 HD+ 解像度以及 90Hz 更新率。至於機背部分則加入了一塊 2 吋觸控式副屏幕，設於 50MP 主鏡頭旁邊，用家可以直接透過這個小屏幕進行自拍，同時亦會顯示通知及媒體控制等實用資訊。

HONOR Play20C內置高達 6,000mAh 容量電池，支援 15W 充電 HONOR Play20C採用一塊 6.78 吋 IPS LCD 屏幕，支援 HD+ 解像度以及 90Hz 更新率 HONOR Play20C特色是將機背副屏幕設計帶到入門型號，配合 5000 萬像主鏡頭及 6,000mAh 大容量電池 從外型設計來看，HONOR Play20C與早前曝光的 HONOR X5ds 相當接近

硬件配置方面， HONOR Play20C 主要是按照儲存容量版本來區分所使用的處理器。如果選擇 4GB RAM 配合 128GB ROM 的版本，手機會內建 Unisoc T615 晶片，而其他儲存容量版本則會採用與 X5ds 相同的 Unisoc T610 晶片。機身內置高達 6,000mAh 容量電池，支援 15W 充電，考慮到電池容量頗大，預計需要較長的充電時間。另外新機提供 Forest Green 及 Midnight Black 兩種基本配色，並額外加入 X5ds 沒有的 Sunrise Gold 選擇。

目前 HONOR 已經將這款新機上架至全球官方網站，並率先於尼日利亞市場開賣。定價方面， 4GB RAM 配合 64GB ROM 版本的售價為 149,900尼日利亞奈拉（約885港元）。至於搭載 Unisoc T615 的 128GB 版本則尚未公布定價。有見 HONOR X5ds 已經在南非發售，加上 Honor Play20C 於尼日利亞推出，預計廠方近期會優先於非洲市場擴展這款機型的銷售網絡。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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