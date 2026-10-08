Xiaomi 18 Ultra傳停止開發 官方估計市場難以消化高價

早前 小米宣布 Xiaomi 18 Pro 及 Xiaomi 18 Pro Max 將會推向全球市場，但頂級旗艦手機 Xiaomi 18 Ultra 近日卻傳出被終止開發。消息指因硬件成本大幅上漲，新機 12GB RAM 加 256GB 儲存版本定價預計高達 10,000 人民幣（約 11,700 港元），官方憂慮超高售價會直接影響市場銷量，最終決定將項目擱置。

據知名爆料人 Digital Chat Station 透露，Xiaomi 18 Ultra 已經從發布日程中剔除。消息指出，該機的 12GB RAM 及 256GB 儲存空間版本成本驚人，預計定價高達 10,000 人民幣。對比上代 Xiaomi 17 Ultra 的 12GB RAM 配 512GB 儲存版本定價 7,000 人民幣（約 8,200 港元），以至 Xiaomi 17 Ultra Leica Edition 的 16GB RAM 配 512GB 儲存版本定價 8,000 人民幣（約 9,400 港元），新一代的售價升幅相當顯著。官方評估後認為市場難以消化這個價位，為免影響整體銷量而決定取消。