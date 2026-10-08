Xiaomi 18 Ultra傳停止開發 官方估計市場難以消化高價

早前 小米宣布 Xiaomi 18 Pro 及 Xiaomi 18 Pro Max 將會推向全球市場，但頂級旗艦手機 Xiaomi 18 Ultra 近日卻傳出被終止開發。消息指因硬件成本大幅上漲，新機 12GB RAM 加 256GB 儲存版本定價預計高達 10,000 人民幣（約 11,700 港元），官方憂慮超高售價會直接影響市場銷量，最終決定將項目擱置。
據知名爆料人 Digital Chat Station 透露，Xiaomi 18 Ultra 已經從發布日程中剔除。消息指出，該機的 12GB RAM 及 256GB 儲存空間版本成本驚人，預計定價高達 10,000 人民幣。對比上代 Xiaomi 17 Ultra 的 12GB RAM 配 512GB 儲存版本定價 7,000 人民幣（約 8,200 港元），以至 Xiaomi 17 Ultra Leica Edition 的 16GB RAM 配 512GB 儲存版本定價 8,000 人民幣（約 9,400 港元），新一代的售價升幅相當顯著。官方評估後認為市場難以消化這個價位，為免影響整體銷量而決定取消。
Xiaomi 18 Ultra原定規格流出
雖然項目傳聞被取消，但爆料亦流出了這款手機的硬件規格。據悉 Xiaomi 18 Ultra 原定會搭載強大的攝影硬件，包括配備一枚 200MP 的 1/1.12 吋 LOFIC 主鏡頭、一枚 200MP 的 1/1.28 吋 LOFIC 潛望式連續光學變焦鏡頭，以及一枚 200MP 的 1/1.56 吋超廣角鏡頭。除了攝影配置外，新機還會採用最新的旗艦級晶片、邊框僅厚 1mm 的全平面屏幕設計，並配備對稱式立體聲雙揚聲器。由於大部分預算都投入在相機模組上，導致即使是基礎的記憶體配置，亦難以壓低最終售價。
目前 Digital Chat Station 的原帖已經無法瀏覽，未知該爆料人是否仍保留這個說法。不過從整個行業趨勢來看，雖然10,000人民幣的定價對消費者而言是一大阻力，但接下來市場仍有 vivo X500 Ultra 及 OPPO Find X10 Ultra 等主打攝影的頂級旗艦準備面世，這兩款新機的最終定價，或許會反映過萬元人民幣是否已經成為頂級拍攝手機的新常態。
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