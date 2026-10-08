友和YOHO雙11優惠開鑼　必搶品牌立減券＋Dyson產品減$500（內附優惠碼）

友和雙11優惠第一擊將於10月9日至19日搶先開鑼，活動期間，友和送上 $30／$50／$80品牌立減券；Dyson 3大尊屬優惠碼即減高達 HK$500，另外更有支付優惠，以Mastercard、WeWa / EarnMore支付優惠即慳最多$120。
20+品牌補貼
友和YOHO雙11優惠第一波先送上3大立減券，適用於超過20個精選品牌，包括ghd、Foreo、Sony、TCL、German Pool德國寶等人氣品牌指定產品都用得。買滿$500立減$30（優惠碼：MC202610PRE30）、滿$800立減 $50（優惠碼：MC202610PRE50）以及滿$1000立減$80（優惠碼：MC202610PRE80）。
Dyson $500優惠碼
由即日起至10月31日，Dyson大派高達$500優惠碼，滿$3000減$200（優惠碼：DSYH200）、滿$6000減$500（優惠碼：DSYH500）。10月9日至19日，品牌更加推雙11前哨戰限時優惠碼，買滿$5000即減$300（優惠碼：STGBR26DS30）。
信用卡優惠再減$120
友和雙11前哨戰活動期間，憑WeWa卡 / Mastercard / XPay新用戶消費滿指定金額，可享高達 $120即時折扣！安信WeWa / EarnMORE信用卡單一消費滿$1500即減$120（優惠碼：PPPCL2026）；Mastercard逢星期五、六、日，於友和YOHO網店單一消費滿$1500即減$80（優惠碼：MCYOHO26），逢星期日於門市以Mastercard感應式/手機支付單一消費滿$2500即減$120。Xpay新用戶單一消費滿$300減$60，再送$20優惠券（優惠碼：XPAYYH60）。