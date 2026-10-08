友和YOHO雙11優惠開鑼　必搶品牌立減券＋Dyson產品減$500（內附優惠碼）

友和雙11優惠第一擊將於10月9日至19日搶先開鑼，活動期間，友和送上 $30／$50／$80品牌立減券；Dyson 3大尊屬優惠碼即減高達 HK$500，另外更有支付優惠，以Mastercard、WeWa / EarnMore支付優惠即慳最多$120。

20+品牌補貼 友和YOHO雙11優惠第一波先送上3大立減券，適用於超過20個精選品牌，包括ghd、Foreo、Sony、TCL、German Pool德國寶等人氣品牌指定產品都用得。買滿$500立減$30（優惠碼：MC202610PRE30）、滿$800立減 $50（優惠碼：MC202610PRE50）以及滿$1000立減$80（優惠碼：MC202610PRE80）。

Dyson $500優惠碼 由即日起至10月31日，Dyson大派高達$500優惠碼，滿$3000減$200（優惠碼：DSYH200）、滿$6000減$500（優惠碼：DSYH500）。10月9日至19日，品牌更加推雙11前哨戰限時優惠碼，買滿$5000即減$300（優惠碼：STGBR26DS30）。