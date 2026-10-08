周杰倫代言1MORE SonoFlow Max HQ60頭戴式耳機　$700有找＋THX及Hi-Res Audio認證

由周杰倫代言的耳機品牌1MORE，推出全新升級版頭戴式降噪耳機1MORE SonoFlow Max HQ60。今次新機主打媲美隨身影院的頂級音質、強勁降噪與極致佩戴感，一口氣推出暖光白、閃爍銀與靜夜黑3款質感配色，並以$699超親民破價登場，入手都不覺肉赤。

THX及高清音訊認證

1MORE SonoFlow Max HQ60首度導入荷里活指標性的THX權威認證，並同時獲得Hi-Res Audio及 Hi-Res Audio Wireless雙金標認證，配合360°全景環繞音場技術，呈現立體沉浸式聽感。耳機內部採用40mm同軸雙單元分工設計，由大動圈單元驅動厚實澎湃的低頻，小單元精準還原清澈高頻與溫潤人聲。

耳機更邀請四度榮獲格林美獎的錄音大師Luca Bignardi親自調音，並於專屬App 內提供包括SOUND BY LUCA及SOUND BY THX在內的13種專業預設EQ音效，一鍵隨心切換適合當下曲風或影視內容的專屬聲場。

耳機配備升級版QuietMax -50dB深海降噪技術，一鍵開啟即可隔絕高達86.5%的環境雜訊。耳機同時搭載雙咪高峰ENC智能通話降噪演算法，可精準過濾環境風噪與背景人聲，確保在戶外或嘈雜環境中依然保持清晰通話。