OpenRun Pro 2s升級登場 全球首款杜比音效骨傳導耳機

聲學表現方面，耳機採用DualPitch骨氣雙單元聲學架構，結合骨傳導與氣傳導單元，聲音更加集中。中高音單元採用全金屬超薄剛性結構與雙音圈雙簧片系統，低音單元則配備18mmx11mm超大環形振膜與柔性折環，帶來通透有層次的高音與深沉澎湃的低音表現。

Shokz OpenRun Pro 2s今代在音質、防護及快充效能都帶來升級，耳機沿用品牌經典設計，輕巧掛耳及平衡後掛架構，機身重量約為31g，佩戴舒適不夾頭。

專業運動耳機品牌Shokz推出全新旗艦級運動耳機OpenRun Pro 2s，承襲品牌經典的開放式聲學科技，更成為全球首款獲官方認證搭載杜比音效的骨傳導耳機，實試音效相當有驚喜，為跑手及日常運動者提供高質之選。

於Shokz App內一鍵開啟杜比音效，環繞立體聲場即時擴展，聽歌及睇片音效更為沉浸，效果相當有驚喜，不過在室外使用音量要稍為調高。搭配自研DirectPitch定向聲場技術與OpenBass 2.0動態調音演算法，耳機能精準傳音，漏音沒有想像中嚴重，在享受包圍感音質之餘，依然能實時感知周邊環境音。

首創運動節拍器

針對跑者與運動員的訓練需求，OpenRun Pro 2s首度內置專業運動節拍器，帶動運動的節奏，可直接透過耳機實體按鍵快速開啟或關閉，亦可在應用程式中自訂節拍頻率與獨立音量。節拍器能與音樂或Podcast同步播放，在運動期間可穩定步頻及提升訓練效率。