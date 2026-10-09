OpenRun Pro 2s升級登場 全球首款杜比音效骨傳導耳機

專業運動耳機品牌Shokz推出全新旗艦級運動耳機OpenRun Pro 2s，承襲品牌經典的開放式聲學科技，更成為全球首款獲官方認證搭載杜比音效的骨傳導耳機，實試音效相當有驚喜，為跑手及日常運動者提供高質之選。
Shokz OpenRun Pro 2s今代在音質、防護及快充效能都帶來升級，耳機沿用品牌經典設計，輕巧掛耳及平衡後掛架構，機身重量約為31g，佩戴舒適不夾頭。
骨傳導氣傳導雙單元
聲學表現方面，耳機採用DualPitch骨氣雙單元聲學架構，結合骨傳導與氣傳導單元，聲音更加集中。中高音單元採用全金屬超薄剛性結構與雙音圈雙簧片系統，低音單元則配備18mmx11mm超大環形振膜與柔性折環，帶來通透有層次的高音與深沉澎湃的低音表現。
於Shokz App內一鍵開啟杜比音效，環繞立體聲場即時擴展，聽歌及睇片音效更為沉浸，效果相當有驚喜，不過在室外使用音量要稍為調高。搭配自研DirectPitch定向聲場技術與OpenBass 2.0動態調音演算法，耳機能精準傳音，漏音沒有想像中嚴重，在享受包圍感音質之餘，依然能實時感知周邊環境音。
首創運動節拍器
針對跑者與運動員的訓練需求，OpenRun Pro 2s首度內置專業運動節拍器，帶動運動的節奏，可直接透過耳機實體按鍵快速開啟或關閉，亦可在應用程式中自訂節拍頻率與獨立音量。節拍器能與音樂或Podcast同步播放，在運動期間可穩定步頻及提升訓練效率。
耳機防護等級提升至IP57防水防汗，採用雙層網狀結構與氣導腔體防水紗網，無懼汗水與雨水。支援藍牙5.3，可作雙裝置無縫連接及雙收音咪AI通話降噪技術。續航力長達12小時，快充5分鐘即可提供3小時播放時間。
耳機定位高階，售價為$1,599，提供「霞光橙」、「暗影黑」以及與馬拉松傳奇合作的「Eliud Kipchoge限定聯乘版」3種配色選擇。
查詢：2955 1333