vivo旗艦新機雙響炮 X500系列蔡司電影級拍攝＋X Fold6巨肺電量摺機

vivo正式在香港推出全新年度旗艦手機陣容，帶來主打極致影像創作的X500與X500 Pro Max兩款機型，以及強攻AI多工體驗的新一代大摺機vivo X Fold6。兩款新機均配備蔡司專業光學影像技術，同時在電池續航力與跨系統生態互聯上突破，提供全方位旗艦之選。

超強影像旗艦

直屏旗艦方面，vivo X500系列帶來雙尺寸選擇。X500採用6.59吋黃金比例小直屏，配備Dimensity 9600M處理器，在細機內置7,500mAh超大容量電池，支援90W有線及40W無線閃充。全焦段蔡司影像系統由5,000萬像素LYT-828防震主攝、6,400萬像素APO超級長焦鏡頭及5,000萬像素超廣角鏡頭組成，前置鏡頭亦達5,000萬像素。