vivo旗艦新機雙響炮 X500系列蔡司電影級拍攝＋X Fold6巨肺電量摺機

vivo正式在香港推出全新年度旗艦手機陣容，帶來主打極致影像創作的X500與X500 Pro Max兩款機型，以及強攻AI多工體驗的新一代大摺機vivo X Fold6。兩款新機均配備蔡司專業光學影像技術，同時在電池續航力與跨系統生態互聯上突破，提供全方位旗艦之選。
超強影像旗艦
直屏旗艦方面，vivo X500系列帶來雙尺寸選擇。X500採用6.59吋黃金比例小直屏，配備Dimensity 9600M處理器，在細機內置7,500mAh超大容量電池，支援90W有線及40W無線閃充。全焦段蔡司影像系統由5,000萬像素LYT-828防震主攝、6,400萬像素APO超級長焦鏡頭及5,000萬像素超廣角鏡頭組成，前置鏡頭亦達5,000萬像素。
進階的X500 Pro Max定位為頂級創作旗艦，配備6.85吋直屏、Dimensity 9600 Pro處理器、7,800mAh藍海大電池，並加入V3+與VS1雙影像晶片優化畫質。主打極致光影捕捉，首發蔡司LOFIC 17EV超動態主攝及客製化LYTIA 910感光元件，在光線高反差下依然能保留細節。
蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭具備1/1.4吋大底感光元件、CIPA 7.0防震、60fps高速追焦及30倍運動抓拍，更支援高達8K/30fps錄影，連同IP68及IP69防塵防水等級，無懼戶外環境的強悍規格。
2億鏡頭配最大電池
大摺vivo X Fold6僅4.4mm，卻塞入摺機中容量最大的6,900mAh藍海電池，配合第五代矽負極與第三代半固態電池技術，支援80W有線及40W無線充電。外屏為6.51吋，展開為8.02吋超大內屏，兩者均支援1至120Hz自適應更新率及高達5,000nits局部峰值亮度。機身更具備IPX8防水、IPX9高溫高壓水流防護，耐用度傲視同級。
搭載Dimensity 9500超級版處理器，內置原子工作台2.0實現流暢的多工分屏操作。相機配備蔡司2億像素OIS超級主攝及APO長焦鏡頭，更是首款支援外接增距鏡的摺機。
vivo X Fold6現已上市，12GB+512GB售價$14,999；X500及X500 Pro Max由10月8日起接受預訂、10月28日開賣，售價分別$9,999及$12,999，預售期內可以優惠價換購專屬蔡司增距鏡配件套裝。
查詢：800 906 821