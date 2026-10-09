Apple已定於10月13日推智能家居新品　「Welcome Home」為主題3款產品料登場

Apple罕見捨棄傳統發表會形式，行銷主管Greg Joswiak宣布，鐵定10月13日突擊擴展智能家居生態系，傳聞已久的6吋螢幕Home Hub與升級版Apple TV 4K、HomePod mini料將同台亮相。
Apple行銷主管Greg Joswiak在X上發帖，表示公司計劃於10月13日星期二推出新產品，此舉將標誌著Apple進一步擴展其智能家居生態系。這次發表並非傳統形式的Apple發布會，但Apple已邀請部分媒體前往紐約市親身體驗即將登場的新品。Joswiak分享的預告影片以「Welcome Home」為主題，強烈暗示新品與家居相關，外界預期至少有三款裝置亮相，當中包括一款全新產品。
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
全新智能家居中樞Home Hub
傳聞已久的Apple智能家居中樞（Home Hub）據報已具備出貨條件，此前一直在等待Siri AI技術配合。該裝置配備6吋螢幕，共分為兩種款式：一款專為掛牆設計，另一款則搭配半球形揚聲器底座。Siri AI為此裝置的核心，為使用者提供各類資訊與解答。
該中樞將運行可能命名為homeOS的tvOS版本，內建熟悉的Apple應用程式與小工具，可顯示家庭成員的日曆事項與個人化資訊，並控制智能家居設備。在閒置時它會顯示時鐘，畫面支援自訂小工具與應用程式。機身配備鏡頭可用於視像通話或在廚房播放食譜影片，並結合感應器與鏡頭以臉部辨識偵測靠近的成員，呈現客製化介面。定價方面預計約350美元（約2730港元）起，Apple預想用戶會在屋內不同位置放置多部裝置。
升級版HomePod mini
HomePod mini預計將迎來更新，除帶來全新外觀配色外，亦會配備運算速度更快的處理器。網絡規格方面，新機將加入N1網絡晶片，支援Wi-Fi 7、藍牙6與Thread協議，同時預期會提供全新的Siri AI功能。
規格強化的Apple TV 4K
Apple TV 4K同樣會迎來晶片升級與容量提升，據報可能搭載A19或A19 Pro晶片，並提供8GB或12GB RAM。新機同樣會配備N1網絡晶片以支援Wi-Fi 7、藍牙6及Thread技術，並且預計將具備完整的Siri AI體驗。
資料來源：MacRumors