Apple已定於10月13日推智能家居新品　「Welcome Home」為主題3款產品料登場

Apple行銷主管Greg Joswiak在X上發帖，表示公司計劃於10月13日星期二推出新產品，此舉將標誌著Apple進一步擴展其智能家居生態系。這次發表並非傳統形式的Apple發布會，但Apple已邀請部分媒體前往紐約市親身體驗即將登場的新品。Joswiak分享的預告影片以「Welcome Home」為主題，強烈暗示新品與家居相關，外界預期至少有三款裝置亮相，當中包括一款全新產品。

全新智能家居中樞Home Hub

傳聞已久的Apple智能家居中樞（Home Hub）據報已具備出貨條件，此前一直在等待Siri AI技術配合。該裝置配備6吋螢幕，共分為兩種款式：一款專為掛牆設計，另一款則搭配半球形揚聲器底座。Siri AI為此裝置的核心，為使用者提供各類資訊與解答。

該中樞將運行可能命名為homeOS的tvOS版本，內建熟悉的Apple應用程式與小工具，可顯示家庭成員的日曆事項與個人化資訊，並控制智能家居設備。在閒置時它會顯示時鐘，畫面支援自訂小工具與應用程式。機身配備鏡頭可用於視像通話或在廚房播放食譜影片，並結合感應器與鏡頭以臉部辨識偵測靠近的成員，呈現客製化介面。定價方面預計約350美元（約2730港元）起，Apple預想用戶會在屋內不同位置放置多部裝置。

