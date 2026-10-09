Google Cloud推出企業級「Gemini代理」　AI同事代理＋內嵌Workspace工具

Google Cloud於Gemini at Work 2026大會宣布推出通用的工作專用「Gemini代理」，深度無縫整合Google Workspace與數據分析，具備自主執行、多代理調度及企業級安全治理，引領企業全面邁入代理式AI新時代。
企業級AI代理
Google Cloud執行長Thomas Kurian於美國時間昨日舉行的Gemini at Work 2026大會上宣布，正式推出全新的工作專用AI代理「Gemini代理」。這款單一且通用的AI代理旨在打破傳統複雜的工作流程，使用者只需透過一個簡潔的提示框，即可處理知識型工作、回答複雜查詢、生成多媒體內容，甚至是編寫與執行程式碼。目前已有近八成的Google Cloud客戶使用其AI產品，近九成《財富》百強企業亦已採用Gemini Enterprise，顯示企業級AI的需求正爆發性增長。
Gemini代理的突破之處在於其強大的自主執行力與深度的情境理解能力，它不僅能自動為任務安排規劃，還能根據工作難易度彈性選擇最適切的模型，進而控制營運成本。在技術架構上，Gemini代理具備跨裝置的持續執行能力，即便使用者關閉手提電腦，雲端任務依然會繼續進行。
面對極其複雜的多步驟任務，Gemini代理更可動態建立專屬的「子代理」來協調並行工作，甚至能扮演具備獨立郵件地址與儲存空間的「同事代理」，如同一位真正的團隊成員般分擔專案重任。這一切均仰賴於其結合工具連結、技能模組，以及包含工作階段、語意、程序性與情節記憶在內的四大記憶機制。
更真實及安全
這項更新亦全面融入了廣大用戶日常使用的Google Workspace平台，包括Gmail、Google Drive、Docs、Sheets、Slides、Chat與Calendar等工具。Gemini代理能以內嵌方式運行，無論是作為個人助理自動安排會議、主動辨識並建議可委派的信件任務，或是直接在Chat群組中協助草擬專案文件，都能流暢完成。
針對數據工程與分析領域，Gemini代理能協助技術團隊生成程式碼並排查問題，亦能讓一般業務人員直接以自然語言提問，並結合Knowledge Catalog、Smart Storage與無邊界湖倉技術，無縫讀取跨平台數據，快速轉化為精準且具事實根據的營運見解。
在企業高度重視的安全與治理層面，Google Cloud為Gemini代理賦予了加密的身分認證與嚴格的權限管理，所有操作均會寫入審計追蹤記錄。同時，透過Agent Gateway安全防火牆與獨立的代理沙盒，確保AI在存取資料時遵循企業政策，徹底排除機密外洩風險。配合最新性價比提升八成的TPUv8i系統，企業能以更低成本運行高效能AI。
目前金融平台Airwallex、星展銀行、日立以及NTT DOCOMO等跨國企業皆已部署Gemini Enterprise，大幅縮短了案件處理時間與數據檢索效率，為全球企業升級轉型樹立了全新標竿。