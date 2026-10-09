Google Cloud推出企業級「Gemini代理」　AI同事代理＋內嵌Workspace工具

企業級AI代理

Google Cloud執行長Thomas Kurian於美國時間昨日舉行的Gemini at Work 2026大會上宣布，正式推出全新的工作專用AI代理「Gemini代理」。這款單一且通用的AI代理旨在打破傳統複雜的工作流程，使用者只需透過一個簡潔的提示框，即可處理知識型工作、回答複雜查詢、生成多媒體內容，甚至是編寫與執行程式碼。目前已有近八成的Google Cloud客戶使用其AI產品，近九成《財富》百強企業亦已採用Gemini Enterprise，顯示企業級AI的需求正爆發性增長。

Gemini代理的突破之處在於其強大的自主執行力與深度的情境理解能力，它不僅能自動為任務安排規劃，還能根據工作難易度彈性選擇最適切的模型，進而控制營運成本。在技術架構上，Gemini代理具備跨裝置的持續執行能力，即便使用者關閉手提電腦，雲端任務依然會繼續進行。