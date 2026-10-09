iPhone Duo應用程式須以Xcode 27.1開發 2027年4月新App須附上相關截圖

Apple 首款摺疊式智慧型手機 iPhone Duo 開賣在即，為確保裝置首發時能提供完善的用戶體驗，官方正積極推動軟件生態準備。Apple 近日邀請開發者為 iPhone Duo 打造及最佳化應用程式，並建議提早將作品提交至 App Store Connect 進行審核，確保新機上市時擁有充足的應用程式支援。
為了協助開發者順利過渡，Apple 發佈了一系列針對 iPhone Duo 的應用程式設計指南與建議。官方指出，所有提交的相容應用程式必須基於最新版本的 Xcode 27.1 進行開發，而該工具目前已正式開放下載。當應用程式透過 Xcode 27.1 成功構建或重新編譯後，App Store 的頁面上將會顯示一個專屬徽章，讓用戶能夠明確辨識該應用程式已經為 iPhone Duo 最佳化。
iPhone Duo10月23日起正式交貨
除了鼓勵現有應用程式進行升級，Apple 亦同步公布了一項新規定。由2027年4月開始，所有全新提交上架的應用程式，都必須包含最少一張在 iPhone Duo 上運行的截圖。另一方面，官方亦為開發團隊提供各項支援資源，包括舉辦實體的 iPhone Duo 工作坊，有興趣的人士可直接報名參與。隨著各項準備工作步入尾聲，iPhone Duo 已經確定於10月16日接受預訂，並會在10月23日正式開始交貨。
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