iPhone Duo應用程式須以Xcode 27.1開發 2027年4月新App須附上相關截圖

Apple 首款摺疊式智慧型手機 iPhone Duo 開賣在即，為確保裝置首發時能提供完善的用戶體驗，官方正積極推動軟件生態準備。Apple 近日邀請開發者為 iPhone Duo 打造及最佳化應用程式，並建議提早將作品提交至 App Store Connect 進行審核，確保新機上市時擁有充足的應用程式支援。

為了協助開發者順利過渡，Apple 發佈了一系列針對 iPhone Duo 的應用程式設計指南與建議。官方指出，所有提交的相容應用程式必須基於最新版本的 Xcode 27.1 進行開發，而該工具目前已正式開放下載。當應用程式透過 Xcode 27.1 成功構建或重新編譯後，App Store 的頁面上將會顯示一個專屬徽章，讓用戶能夠明確辨識該應用程式已經為 iPhone Duo 最佳化。