熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
科技
出版：2026-Oct-09 14:00
更新：2026-Oct-09 14:00

OPPO Find X10 Pro Max最早10月尾登陸香港 售價有待公布

分享：
OPPO Find X10 Pro Max最早10月尾登陸香港 售價有待公布

OPPO Find X10 Pro Max最早10月尾登陸香港 售價有待公布

OPPO 旗下旗艦 Find X10 Pro Max 正式展開海外發布計劃，並預計將於 10 月尾至 11 月初在香港推出。新機首發搭載 MediaTek 2nm 製程的 Dimensity 9600 Pro 旗艦晶片，配合 6.78 吋 144Hz AMOLED 螢幕、Hasselblad 三鏡頭系統及 8,000mAh 大容量電池等!

繼上月在內地市場發表後，OPPO 官方確認 Find X10 系列將逐步擴展至全球市場，香港亦預計於 10 月尾至 11 月初正式推出。作為機皇代表的 Find X10 Pro Max，核心特色是首發採用 MediaTek 2nm 製程的 Dimensity 9600 Pro 處理器。該晶片採用全大核 2+3+3 CPU 架構，由兩顆 4.55GHz 的 C2-Ultra 核心與六顆最高 4.35GHz 的 C2-Pro 核心組成。相較上一代，單核與多核效能分別提升 17% 與 15%，同時多核功耗顯著降低 61%，在高負載運算下依然機能維持優異的能耗比。

手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖）

在 AI 與圖像處理能力方面，Dimensity 9600 Pro 導入雙 NPU 架構與 Dimensity Agentic AI Engine，支援高達 300 億參數的大型模型運算，其 NPU 1090 的 LLM 預填效能提升了 51%，並有效降低常駐 AI 功能的耗電。圖形晶片則升級為 G2-Ultra NX GPU，峰值效能提升 27% 且功耗降低 24%，光線追蹤速度提高 18%，更支援最高 185fps 的遊戲畫面輸出。此外，OPPO 與 MediaTek 合作開發全新的 Laminar Flow Engine，專門改善系統底層響應速度，讓應用程式開啟與內容載入過程更為順暢。

防塵防水等級同時涵蓋 IP66、IP68 及 IP69

硬體與影像配備方面，Find X10 Pro Max 配備 6.78 吋 144Hz AMOLED 螢幕，防塵防水等級同時涵蓋 IP66、IP68 及 IP69。機身後置經過 Hasselblad 調校的 2 億像素三鏡頭模組，配合 Imagiq 1290 ISP，支援 4K 240fps 與 4K 120fps 電影級 Log 格式錄影。機身內置高達 8,000mAh 的超大容量電池，並支援 80W 有線及 50W 無線快充。有關香港發售的具體型號配置與建議售價，有待官方進一步公布。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務