OPPO Find X10 Pro Max最早10月尾登陸香港 售價有待公布

繼上月在內地市場發表後，OPPO 官方確認 Find X10 系列將逐步擴展至全球市場，香港亦預計於 10 月尾至 11 月初正式推出。作為機皇代表的 Find X10 Pro Max，核心特色是首發採用 MediaTek 2nm 製程的 Dimensity 9600 Pro 處理器。該晶片採用全大核 2+3+3 CPU 架構，由兩顆 4.55GHz 的 C2-Ultra 核心與六顆最高 4.35GHz 的 C2-Pro 核心組成。相較上一代，單核與多核效能分別提升 17% 與 15%，同時多核功耗顯著降低 61%，在高負載運算下依然機能維持優異的能耗比。

OPPO 旗下旗艦 Find X10 Pro Max 正式展開海外發布計劃，並預計將於 10 月尾至 11 月初在香港推出。新機首發搭載 MediaTek 2nm 製程的 Dimensity 9600 Pro 旗艦晶片，配合 6.78 吋 144Hz AMOLED 螢幕、Hasselblad 三鏡頭系統及 8,000mAh 大容量電池等!

在 AI 與圖像處理能力方面，Dimensity 9600 Pro 導入雙 NPU 架構與 Dimensity Agentic AI Engine，支援高達 300 億參數的大型模型運算，其 NPU 1090 的 LLM 預填效能提升了 51%，並有效降低常駐 AI 功能的耗電。圖形晶片則升級為 G2-Ultra NX GPU，峰值效能提升 27% 且功耗降低 24%，光線追蹤速度提高 18%，更支援最高 185fps 的遊戲畫面輸出。此外，OPPO 與 MediaTek 合作開發全新的 Laminar Flow Engine，專門改善系統底層響應速度，讓應用程式開啟與內容載入過程更為順暢。

防塵防水等級同時涵蓋 IP66、IP68 及 IP69

硬體與影像配備方面，Find X10 Pro Max 配備 6.78 吋 144Hz AMOLED 螢幕，防塵防水等級同時涵蓋 IP66、IP68 及 IP69。機身後置經過 Hasselblad 調校的 2 億像素三鏡頭模組，配合 Imagiq 1290 ISP，支援 4K 240fps 與 4K 120fps 電影級 Log 格式錄影。機身內置高達 8,000mAh 的超大容量電池，並支援 80W 有線及 50W 無線快充。有關香港發售的具體型號配置與建議售價，有待官方進一步公布。