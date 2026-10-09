Microsoft推出Surface Laptop Ultra旗艦筆電　全球首發磁吸USB-C充電技術

旗艦級效能配置

Surface Laptop Ultra具備強悍硬件效能，配備Nvidia的RTX Spark晶片組與最高128GB RAM，機身亦設有多個連接埠。在各項全新配置之中，最獨特的亮點為其創新的充電介面設計。

Microsoft將這項技術稱為「Magnetic Connect」，並標榜為全球首款內建磁吸USB-C充電埠。該連接埠本身可支援任何標準USB-C線材正常運作，而隨機附送的專用充電器則具備類似Apple MagSafe的磁吸結構，可自動對齊並吸附連接。

專屬接頭防脫落設計

充電線接頭端採用超強磁鐵以精準對齊並扣緊機身，邊緣亦經過修斜處理以便順暢滑入孔位，不過充電接頭由於需要磁力吸附且具備斜邊，因此無法穩固連接至手機等其他裝置。由於磁鐵體積限制，相關設計目前預計難以應用在一般標準智能手機上，但Microsoft期望未來能將此概念擴展至其他筆記型電腦。Surface Laptop Ultra目前已開放預訂，售價為2600 美元（約 $20280港元）。