踏入10月天氣仍然炎熱，陽光猛烈下坐車分分鐘熱到中暑。在App Store發現有兩款港人研發避曬App《查防曬》及《見光死》，可為港人乘坐交通工具時，選擇坐在左或右邊避開陽光，幫助用家自選陰涼舒適的座位。今次下載及實試兩款App，試試其實用程度及優缺點！
清晰防曬路線圖
《查防曬》專門為香港巴士、綠色小巴及電車設計的行程規劃工具，結合太陽位置、路線幾何資料以及香港的三維建築物與地形數據，計算並比較車廂左右兩側受太陽直射的程度，幫助你選擇較陰涼舒適的座位一側，甚至如偏好曬太陽都可以選
雖然介面較為簡單，但用法直接易明，先選擇路線及上車落車站，設定出發時間、巴士上下層偏好，即可顯示應該坐在哪一方，行程統計更有左右兩邊遮蔭比例。另外有齊天氣資訊、行程統計及到站預報。地圖更可以實時看到路線圖以及預計受陽光直射的距離，圖上更有綠及紅色線表示，資訊量豐富而且細緻。雖然結果只屬估算，但實際亦有一定準確度。
使用上方便簡潔，不過每條路線資料都需要額外下載，好處是可節省手機儲存空間、缺點是每次乘坐新路線都要下載一次。而且暫時只有iOS版本，Android用家未能使用。
避曬玩遊戲
《見光死》是一款專為巴士乘客設計，同樣可查詢車廂內的陰涼座位，完美避開太陽直射。結合手機GPS定位、車輛行駛路線方向，以及當下的實時太陽方位進行精確運算。服務範圍除了支援香港的九巴、城巴、嶼巴、小巴等，甚至連台灣、東京及新加坡的巴士系統都用得著。
App主介面有天氣資料及附近路線外，更有一個「太陽之子」遊戲，可以記錄乘車幫助主角防曬，甚至有成就及圖鑑可以解鎖。搜尋路線後，立即會顯示路線地圖、車費、到站資訊等，更可打開詳細陽光資料，除了建議坐哪一邊外，更細分巴士前、中、後的車廂座位圖分析，甚至有個人等級以及冷知識，很有趣味性。
介面及玩法豐富，而且毋須註冊免費使用，有齊iOS及Android版，不過App內有少量廣告，不致於影響使用。