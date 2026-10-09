踏入10月天氣仍然炎熱，陽光猛烈下坐車分分鐘熱到中暑。在App Store發現有兩款港人研發避曬App《查防曬》及《見光死》，可為港人乘坐交通工具時，選擇坐在左或右邊避開陽光，幫助用家自選陰涼舒適的座位。今次下載及實試兩款App，試試其實用程度及優缺點！

清晰防曬路線圖

《查防曬》專門為香港巴士、綠色小巴及電車設計的行程規劃工具，結合太陽位置、路線幾何資料以及香港的三維建築物與地形數據，計算並比較車廂左右兩側受太陽直射的程度，幫助你選擇較陰涼舒適的座位一側，甚至如偏好曬太陽都可以選

雖然介面較為簡單，但用法直接易明，先選擇路線及上車落車站，設定出發時間、巴士上下層偏好，即可顯示應該坐在哪一方，行程統計更有左右兩邊遮蔭比例。另外有齊天氣資訊、行程統計及到站預報。地圖更可以實時看到路線圖以及預計受陽光直射的距離，圖上更有綠及紅色線表示，資訊量豐富而且細緻。雖然結果只屬估算，但實際亦有一定準確度。