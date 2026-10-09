Tamagotchi Paradise他媽哥池又出新款　Neon Planets新增40種角色＋更多玩法！

近年大熱的電子寵物他媽哥池Tamagotchi Paradise，不停推出新配色吸引粉絲課金，今次又再發布全新Neon Planets新色！閃粉深藍配上螢光黃色營造出宇宙感覺，今次更一口氣新增40種以上他媽哥池角色以及多款道具和玩法，暫定11月21日發售。

全新角色道具小遊戲

Neon Planets有原版Tamagotchi Paradise的4倍率觀察玩法，Tama Galaxy系統可在多個行星之間自由切換。3大可遊玩行星包括全新星球Cosmic星，新增22種獨特的新種他媽哥池。新他媽哥池星可育成Tamagotchi Paradise系列的人氣角色，而他媽哥池星則收錄Tamagotchi 30年歷史中的經典懷舊角色。

另外還新增60種以上的新道具/道具物品以及新增5款全新迷你遊戲。今代更新增連動功能，可與即將推出的巨形版本 「Tamagotchi Paradise - My Lab Tamagotchi」 進行連動通訊，發送特殊食物，培育出特別形態的他媽哥池，解鎖更多玩法。