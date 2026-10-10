Teclast T70 Pro 4G平板抵買之選　14吋2K大屏開心追劇

準備在全新影集季搵大屏平板睇片？最近在港推出的Teclast T70 Pro 4G採用14吋2K IPS大屏幕，定價僅千多港元左右。機身配備 MediaTek Helio G100 晶片、四聲道喇叭及預載 Gemini AI 助手，無論追劇還是文書上網都能帶來接近筆電的視覺體驗，為預算有限又有大屏需求的用家提供實用選擇。

踏入十月，新一季動畫與影集陸續上架，不少用家開始尋找適合煲劇的裝置。用手機觀看畫面偏小，想入手大螢幕平板又不想花費太多預算。最近在香港推出的Teclast T70 Pro 4G，配備14吋2K IPS屏幕，售價約在千多港元左右，為大屏平板市場帶來高性價比選項。機身厚度僅為7.8mm，重量約800g，拿上手質感與輕薄筆電接近。機身配備四聲道對稱喇叭，喇叭開孔分布於兩側；擴充方面採用「三選二」卡槽，支援最高1TB MicroSD記憶卡擴充，機背亦預留Smart Connector端子。按鍵布局方面，電源與音量鍵集中在機背鏡頭附近，系統提供Face Unlock人臉解鎖功能。