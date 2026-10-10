小米REDMI Turbo 6 Max配7吋巨芒　電量破萬強力續航

今年初小米針對中階市場推出REDMI Turbo 5 Max，憑藉6.83吋螢幕與9,000mAh大容量電池的組合吸引不少重度用家。近日著名科技爆料人「數碼閒聊站」指出，廠方正準備推出全新後繼機型，預計命名為REDMI Turbo 6 Max。傳聞指出該機將會配備約7吋的大尺寸顯示屏，並且支援2K解像度，為用家提供更廣闊及清晰的視覺體驗。
除了螢幕有所升級，電池容量亦是這款新機的主要升級方向。爆料指出REDMI Turbo 6 Max將會內置超過10,000mAh的超大容量電池，較上一代增加不少，預期能夠提供更長效的待機與使用時間。
整體造型俐落
在外觀設計方面，新機將呼應早前7月份流出的效果圖風格，機背採用簡約設計，並配備橫向藥丸狀的相機模組，整體造型俐落。
硬件規格方面，消息指REDMI Turbo 6 Max預計會沿用與上一代相同的MediaTek Dimensity 9500s處理器。這意味廠方今次將研發資源集中於電池與顯示技術的升級上，而保留了原有相當穩定可靠的核心效能。目前有關新機的具體定價與發售日期尚未有進一步消息流出。（來源:Gsmarena）
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