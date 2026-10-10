小米REDMI Turbo 6 Max配7吋巨芒　電量破萬強力續航

今年初小米針對中階市場推出REDMI Turbo 5 Max，憑藉6.83吋螢幕與9,000mAh大容量電池的組合吸引不少重度用家。近日著名科技爆料人「數碼閒聊站」指出，廠方正準備推出全新後繼機型，預計命名為REDMI Turbo 6 Max。傳聞指出該機將會配備約7吋的大尺寸顯示屏，並且支援2K解像度，為用家提供更廣闊及清晰的視覺體驗。

除了螢幕有所升級，電池容量亦是這款新機的主要升級方向。爆料指出REDMI Turbo 6 Max將會內置超過10,000mAh的超大容量電池，較上一代增加不少，預期能夠提供更長效的待機與使用時間。