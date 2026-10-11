iPhone Air 2規格消息流出 傳升級雙鏡頭機更身薄

近期供應鏈傳出 Apple 正準備推出第二代超薄手機 iPhone Air 2。根據韓國 Naver 論壇用戶 yeux1122 的爆料指出，新機的厚度將會進一步縮減至 5.2mm，比初代機型的 5.6mm 還要薄 0.4mm。雖然機身變得更薄，但消息指 Apple 正在研發更高能量密度的電池技術，令電池容量有望超越初代的 3,149 mAh，甚至接近 3,500 mAh 水平，以改善實際的續航力表現。

iPhone Air 2電量或較第一代高

外觀設計方面，預計 iPhone Air 2 會繼續採用鈦金屬中框，保持輕巧的手感。屏幕部分則會跟隨 iPhone 18 Pro 系列的設計，換上體積更小的 Dynamic Island，為用戶提供更多的顯示空間。至於上一代備受批評的單鏡頭配置亦會得到改善，傳聞指出新機將會升級為雙鏡頭組合，配備 48MP 主鏡頭及 48MP 超廣角鏡頭，大幅提升拍攝風景及多人合照時的靈活性。