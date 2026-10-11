OPPO Find N7規格 傳升級四鏡頭包括200MP主鏡頭

著名爆料人 Digital Chat Station 近日公開了有關 OPPO Find N7 的最新手機硬件資料，透露這款全新摺疊手機的各項細節。消息指新機將搭載 2nm 製程晶片，並配備由 Samsung供應的 7.6 吋內摺屏幕及無縫鉸鏈設計。結合早前傳出的 6500mAh 大容量電池，進一步展示了這款摺屏手機的整體配置。

據非官方資料顯示，OPPO Find N7 的機背將升級採用四鏡頭組合，當中包括一枚 200MP 主鏡頭、一枚 50MP 超廣角鏡頭、一枚 50MP 潛望式長焦鏡頭，以及一枚被官方稱為「丹霞色彩還原鏡頭」的 3MP 多光譜感光元件，並繼續保留 Hasselblad 影像調校技術。雖然上一代 OPPO Find N6 同樣搭載了 200MP 主鏡頭，但目前尚未確認新機會否沿用現有硬件抑或換上全新感光元件。