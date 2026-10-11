環球資源香港展匯聚創新產品　首見iPhone Duo專用可摺式尿袋、分拆磁吸滑鼠

十月環球資源香港展一期今日於亞洲國際博覽館率先揭幕，展期由即日起至10月14日。今屆以「鏈接全球智造，賦能長效採購」為主題，消費電子展及遊戲展兩大專業展同期舉行，涵蓋電腦周邊、電競外設、影音視聽、汽車電子、個人代步、攝影配件及電池電源產品等類別，合共逾4000個展位，雲集超過2100家亞洲優質供應商。雖然只為業界人士而設的貿易展覽，不過亦展示了不少創新的電子產品，相信快將會於零售市場出現，值得消費者留意。

多款特色電源產品 電源及充電配件向來是每人必備的實用產品，展區集中展出快速充電、無線充電及儲能用品，最特別是一款由深圳洛沃克科技製作，專為即將上市的iPhone Duo而設的摺疊式磁吸流動電源。以iPhone Duo闊摺比例度身訂造，非常輕薄更可摺疊，用上兩個磁吸位，除了可MagSafe無線充電，更可作支架使用，貼合穩固。 另外還有著名攝影配件品牌Photoolex專為攝影師或創作者而設的BB Pro流動電源，可同時為兩粒相機電池充電，足足達16500mAh容量；另一款V Mount流動電源，則可最高可支援500W充電，特別適合重度用家的裝備補足電量。

湖北勁鋁新源電池科技研發的鹽水燈，可以在沒有電源下，只需10多克的食鹽及清水或海水，即可為產生能源亮燈，最亮可達350流明、最長可使用200小時，更可為手機等裝置反向充電，適用於應急情況或經常斷電的戶外環境。

創新日常用品 日常辦公或娛樂方面都有創新產品，例如Delux的多款便攜滑鼠，超迷你尺寸方便攜帶出外，滑動即可以擴展成正常尺寸使用。另一款人體工學的垂直滑鼠採用磁吸分離式設計，甚至可以將滑鼠元件分拆使用，變成只有掌心般的大小，設計新穎實用。 獲2026紅點設計大獎及倫敦設計獎的Nelko Norve的二合一即影即有相機，食正Y2K復古熱潮。除了可拍攝菲林般質感相片，更是一部便攜相片打印機，特別之處是可印上多達100種不同物料的相紙，例如貼紙、印水紙、螢光紙、木質紙等，營造出不同相片質感。