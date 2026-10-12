彭博揭Apple智能家居3大新品規格細節　傳命名HomeView這個月才上市？

彭博記者Mark Gurman揭露Apple智能家居三大新品規格，觸控中樞HomeView、新Apple TV 4K 與HomePod mini同步亮相，但HomeView發售時程被迫延至11月。這場生態布局背後還有何變數？

據報該款配備觸控屏幕的全新家庭中樞將命名為「HomeView」，印證了早前發現的商標申請。硬件規格方面，HomeView將搭載與iPhone同級的A18晶片（配備8GB RAM），並支援Siri AI語音控制。裝置預計推出兩款形態，包括配備金屬揚聲器底座的桌面版本，以及採用平整方形壁板的掛牆版本；其中桌面版的音質據稱將優於HomePod mini。

在Apple於紐約舉行「Welcome home」體驗活動前夕，彭博記者Mark Gurman披露了三款即將發布的智能家居產品細節，涵蓋全新智能家居中樞、第二代HomePod mini以及新一代Apple TV 4K。

外觀設計方面，桌面版HomeView將提供灰色、銀色、星光色及玫瑰色4款配色，掛牆版則僅提供灰色與銀色。軟件方面，機身將預載精選Apple應用程式，但不會設立供第三方使用的App Store。此外，Apple將聯同LG及Schneider Electric等合作夥伴推出「Apple Home Collection」配件系列，涵蓋智能門鐘、插銷門鎖、恆溫器、溫度感應器、室內外保安鏡頭及泛光燈鏡頭，但LG的相關配件預計最快要到今年底才會出貨。

Apple TV 4K升級

新一代Apple TV 4K預計將升級搭載具備8GB RAM的A19晶片。消息指出，新機或會內置收音咪以支援Siri AI操作，並可能配備加入內建揚聲器的全新Siri Remote遙控器，以便用戶尋找遺失的遙控器。

至於全新HomePod mini，其處理器預計由現行型號的S5晶片升級至Apple Watch Series 10所採用的S10晶片，並提供綠色、粉紅色、藍色、白色及午夜暗色5種外觀。在發售時程方面，HomeView、新Apple TV 4K及新款HomePod mini預計均於10月13日亮相；新Apple TV 4K與HomePod mini定於10月30日正式發售，而HomeView則預計延至11月中旬左右才正式推出。