WhatsApp新功能｜排程傳送訊息功能測試中　支援離線發送最長提前兩周

WhatsApp終於在測試版加入備受期待的排程傳送訊息功能（Scheduled Message），不僅支援端對端加密，更主打裝置離線狀態下依然能準時送出，支援提前10分鐘至兩周排程，目前僅對少數測試人員開放。

自選傳送日期時間

據WABetaInfo報導，WhatsApp正測試排程傳送訊息功能，讓用戶可更方便設定定期提醒、跨時區溝通以及在非工作時間處理商務聯絡。該功能長期以來備受用戶期待，特別是對手Telegram早於2019年已推出相應功能。

WaBetaInfo發現此新功能現身於WhatsApp Android測試版2.26.8.11更新中，運作方式與Telegram類似，用戶長按「傳送」按鈕即可開啟該功能。畫面底部隨後會彈出對話框，供用戶選取送達的日期與時間，系統同時提供專屬介面，以便在訊息正式送出前進行管理。