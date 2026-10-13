WhatsApp新功能｜排程傳送訊息功能測試中　支援離線發送最長提前兩周

WhatsApp終於在測試版加入備受期待的排程傳送訊息功能（Scheduled Message），不僅支援端對端加密，更主打裝置離線狀態下依然能準時送出，支援提前10分鐘至兩周排程，目前僅對少數測試人員開放。
自選傳送日期時間
據WABetaInfo報導，WhatsApp正測試排程傳送訊息功能，讓用戶可更方便設定定期提醒、跨時區溝通以及在非工作時間處理商務聯絡。該功能長期以來備受用戶期待，特別是對手Telegram早於2019年已推出相應功能。
WaBetaInfo發現此新功能現身於WhatsApp Android測試版2.26.8.11更新中，運作方式與Telegram類似，用戶長按「傳送」按鈕即可開啟該功能。畫面底部隨後會彈出對話框，供用戶選取送達的日期與時間，系統同時提供專屬介面，以便在訊息正式送出前進行管理。
規格設定與加密保障
即使發送者的裝置處於離線狀態，訊息仍會在預設時間送出。與一般訊息相同，排程訊息同樣受端對端加密技術保護，並支援傳送文字、連結、相片及影片。用戶排程的時間範圍最少須為當前時間的10分鐘後，最長則可預約至兩星期後，該功能亦適用於群組聊天。
目前該排程功能僅向部分Android版本的WhatsApp測試人員開放，並預計在未來數周內推廣至更多帳戶。隨著正式測試版登場，外界預期官方正式版本將於不久後向公眾推出。
資料來源：Engadget、WABetaInfo