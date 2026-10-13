小米雙11購物狂歡節勁減低至65折　手機直減$2500即睇優惠詳情

小米一年一度雙11購物狂歡節將於10月16日至11月15日舉行，今年小米官網獨家購物優惠活動如產品價格折扣、領取更多優惠券及消費獎賞以外，智能手機、平板及家電產品合共超過150款激減，優惠低至65折。

小米雙11搶購全攻略

每年小米「雙11」活動都有大量優惠產品，以下精選出多款手機平板及智能家電重點推介，為年尾棄舊換新。手機方面，新出的REDMI Note 17 Pro及Pro Max都有折扣，售價由$2199起，入手更送REDMI Buds 8 Active耳機；另一款新機POCO F9 Ultra頂配版更有85折優惠，原價$7999減至$6799，更送$100超市券。入手Xiaomi 17T Pro亦送REDMI Buds 8兼可享Trade-In優惠。

舊款Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB更減足$2500，只需$7499即可入手。平板方面則有REDMI Pad 2 Pro及REDMI Pad 2 9.7吋，兩款均送保護殼。智能穿戴最抵買有Xiaomi磁吸超薄行動電源5000 7.5W，售價減至$129；另一款Xiaomi自帶線行動電源20000 67W亦只需$159。