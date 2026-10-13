小米雙11購物狂歡節勁減低至65折　手機直減$2500即睇優惠詳情

小米一年一度雙11購物狂歡節將於10月16日至11月15日舉行，今年小米官網獨家購物優惠活動如產品價格折扣、領取更多優惠券及消費獎賞以外，智能手機、平板及家電產品合共超過150款激減，優惠低至65折。
小米雙11搶購全攻略
每年小米「雙11」活動都有大量優惠產品，以下精選出多款手機平板及智能家電重點推介，為年尾棄舊換新。手機方面，新出的REDMI Note 17 Pro及Pro Max都有折扣，售價由$2199起，入手更送REDMI Buds 8 Active耳機；另一款新機POCO F9 Ultra頂配版更有85折優惠，原價$7999減至$6799，更送$100超市券。入手Xiaomi 17T Pro亦送REDMI Buds 8兼可享Trade-In優惠。
舊款Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB更減足$2500，只需$7499即可入手。平板方面則有REDMI Pad 2 Pro及REDMI Pad 2 9.7吋，兩款均送保護殼。智能穿戴最抵買有Xiaomi磁吸超薄行動電源5000 7.5W，售價減至$129；另一款Xiaomi自帶線行動電源20000 67W亦只需$159。
家電方面則有各款洗衣機及冷氣機、電視及顯示器、掃拖機器人，折扣由67至97折不等。減幅最多有Xiaomi Mini LED電競顯示器G Pro 27i，原價$2399、優惠價$1619。
官網預購及直播優惠
由即日起至10月16日晚上09:59期間，以預購價$50購買指定產品，於10月16日早上10:00至10月17日晚上11:59期間以特惠價支付尾數，折扣由82折至97折不等。必買POCO F8 Ultra 12GB+256GB，$4449即可買到。
官網將於10月20日及11月11日舉行兩場直播，觀看並參與以下活動，憑每個Mi ID，均可領取不同優惠券，有機會領取乙張POCO X8商品兌換券、買滿$4000即減$200現金券及5倍積分券等。直播期間，可以優惠價購買POCO X8 Pro（$2999）、Xiaomi電視A Pro 43 2026（$1899）、米家空氣淨化器6（$999）等。
另外凡於10月16日早上10:00至11月15日晚上23:59期間進行消費，均能瓜分30萬優惠券，每個Mi ID僅能瓜分一次。
特定產品購物日
凡於以下指定日期內購物，均能獲得特定優惠：
10月16日早上10:00至10月23日晚上11:59：每日晚上10:00-00:00購物滿$1500，即減$100。
10月24日早上00:00至10月31日晚上11:59：每日限量5名領取5折現金券，上限為$1111。
11月1日早上00:00至11月8日11:59：顧客支付滿$1000/2000/3000，分別能獲贈REDMI Buds 8 Lite/ Xiaomi 磁吸支架行動電源10000 7.5W/ Xiaomi手環9 Pro。
11月9日早上00:00至11月15日晚上11:59：會員可以兌換權益及3倍積分。