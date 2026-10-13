Samsung Galaxy S27 Pro 及 Ultra傳首度引入DC調光技術

Samsung新一代旗艦手機 Galaxy S27 系列的屏幕規格近期有新消息流出。據最新爆料指出，高階型號的 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 有望首度引入 DC 調光技術，解決傳統 PWM 調光帶來的屏幕閃爍及眼睛疲勞問題。此外，這兩款機型亦會升級至最新的 M16 OLED 發光材質，進一步提升日常顯示效果。
隨著 Samsung Display 即將啟動 Galaxy S27 系列屏幕的量產工序，相關的硬件細節亦陸續曝光。目前市面上的 Samsung 手機（包括 Galaxy S26 Ultra）主要依賴傳統的 PWM 技術來調節屏幕亮度。PWM 的原理是透過極快速地開關光源來營造出不同的亮度視覺效果，但這種高頻閃爍容易令部分用家感到眼睛疲勞甚至頭痛。而網傳 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 將會引入的 DC 調光技術，則是透過直接調整輸入電壓來控制亮度，從根本解決閃爍問題。由於要在支援 LTPO 可變更新率的屏幕上實現純 DC 調光有一定技術難度，因此新機很大機會採用混合調光方案，即在中高亮度下使用 DC 調光，低亮度時切換回 PWM 模式。
S27 Pro 及 Ultra料保留防偷窺顯示功能
除了調光技術的升級，消息指 SAMSUNG 會在 Galaxy S27 系列的屏幕材質上作出區隔。定位較高的 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 將會採用廠方最新的 M16 OLED 發光材質，而標準版 Galaxy S27 及 Galaxy S27 Plus 則會使用 M14+ 材質。此外，曾在 Galaxy S26 Ultra 上出現的 Privacy Display 防偷窺顯示功能，預計亦會繼續保留在兩款高階型號上。這項功能對硬件要求相對複雜，廠方選擇保留此功能並同步嘗試加入 DC 調光技術，滿足了部分對屏幕私隱有要求的用家。
雖然引入 DC 調光是一項實用的升級，但目前流出的規格中，仍未見 Samsung為新一代旗艦加入真正的硬件 10-bit 色彩顯示支援，相比起市面上部分已提供 12-bit 色彩的對手略顯保守。不過考慮到 Apple 旗下的 iPhone 目前亦未具備硬件 10-bit 色彩支援，並僅提供平滑的 PWM 模式，對於這些出貨量極龐大的品牌而言，在量產規模與硬件成本控制上的考量，往往會比單純採用最高規格來得更為優先。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載