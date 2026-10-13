Samsung Galaxy S27 Pro 及 Ultra傳首度引入DC調光技術

Samsung新一代旗艦手機 Galaxy S27 系列的屏幕規格近期有新消息流出。據最新爆料指出，高階型號的 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 有望首度引入 DC 調光技術，解決傳統 PWM 調光帶來的屏幕閃爍及眼睛疲勞問題。此外，這兩款機型亦會升級至最新的 M16 OLED 發光材質，進一步提升日常顯示效果。

隨著 Samsung Display 即將啟動 Galaxy S27 系列屏幕的量產工序，相關的硬件細節亦陸續曝光。目前市面上的 Samsung 手機（包括 Galaxy S26 Ultra）主要依賴傳統的 PWM 技術來調節屏幕亮度。PWM 的原理是透過極快速地開關光源來營造出不同的亮度視覺效果，但這種高頻閃爍容易令部分用家感到眼睛疲勞甚至頭痛。而網傳 Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27 Ultra 將會引入的 DC 調光技術，則是透過直接調整輸入電壓來控制亮度，從根本解決閃爍問題。由於要在支援 LTPO 可變更新率的屏幕上實現純 DC 調光有一定技術難度，因此新機很大機會採用混合調光方案，即在中高亮度下使用 DC 調光，低亮度時切換回 PWM 模式。