Dreame首設智能生活體驗館　試用多款最新家電＋現場購物優惠

Dreame Smart Living智能生活館可試玩皇牌產品包括/掃地機器人、空氣清新機及風筒等。

智能生活家電科技品牌Dreame（追覓）10月13至27日於尖沙咀美麗華廣場Mira Place中庭舉辦全港首個「Dreame Smart Living智能生活館」，快閃體驗館以「Your Dream House-Keeper」為設計概念，設立6大沉浸式主題專區，可親身試用多款Dreame創新家電，現場更有購物優惠，有興趣不妨到場體驗。

實試多款人氣家電 現場展出多款家居旗艦產品外，包括香港首發的全新寵物智能貓砂機、全港首款蒸汽掃地機 Aqua20 Ultra Roller及Pocket Uni全球通用高速風筒等，並帶來多重優惠，與大眾一同探索未來智慧生活的新標準。 6大沉浸式主題專區包括「智能清潔/掃地機器人」專區，可試用X60系列雙關節機械臂掃地機械人、H16 Pro Steam蒸氣吸塵洗地機及Aqua20 Ultra Roller掃地機器人等。現場特設洗地機直線賽道與吸塵機彎道，親身操作體驗清潔力與順滑操控感。另有展示空氣清新機TP20的淨化專區、「智能廚房」專區展出空氣炸鍋與便攜果汁機等廚房小家電、「美髮及個人護理」專區、「智能寵物護理」專區等。

全線產品限時激減 為迎接雙十一購物節，Dreame特別推出多重購物禮遇。全線人氣產品激減優惠，涵蓋掃地機械人、乾濕洗地機、無線吸塵機、高速風筒、空氣清新機、無葉空氣循環風扇及廚房家電等。美麗華集團Mi+會員更可尊享多項折上折專屬禮遇，包括：

滿額即減：購物滿$1000即減$100；滿$3000即減$330；滿$5000即減$600（指定型號除外）。

加購優惠：購物滿$6000，加購指定產品（如Sleek、PB10、Mini Uni、D20 Pro）即額外再減 $100。

售後升級：購買指定產品可獲額外6個月原廠保養，購買全線配件亦可享9折優惠。