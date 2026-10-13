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科技
出版：2026-Oct-13 17:00
更新：2026-Oct-13 17:00

Dreame首設智能生活體驗館　試用多款最新家電＋現場購物優惠

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Dreame Smart Living智能生活館可試玩皇牌產品包括/掃地機器人、空氣清新機及風筒等。

Dreame Smart Living智能生活館可試玩皇牌產品包括/掃地機器人、空氣清新機及風筒等。

智能生活家電科技品牌Dreame（追覓）10月13至27日於尖沙咀美麗華廣場Mira Place中庭舉辦全港首個「Dreame Smart Living智能生活館」，快閃體驗館以「Your Dream House-Keeper」為設計概念，設立6大沉浸式主題專區，可親身試用多款Dreame創新家電，現場更有購物優惠，有興趣不妨到場體驗。

Dreame Smart Living智能生活館可實試DREAME H16 Pro Triforce蒸氣泡沫洗地機。 DREAME Air Station纖薄直立式吸塵機$2999。 兩款DREAME皇牌掃地機器人Aqua20 Ultra Roller及X60 Ultra Extreme。 DREAME X60 Ultra Extreme有雙機械臂可延續清潔。 現場可試用遊戲手掣控制掃地機器人踢波。 DREAME FP10主動集毛寵物空氣清新機（$3999）及TP20空氣清新機（$1999）。 「智能廚房」專區展出多款廚電。 DREAME Tasti PT60玻璃空氣炸鍋$1099。DREAME Tasti PT60玻璃空氣炸鍋$1099。 多款皇牌風筒及直髮梳系列。 DREAME Pocket Uni全球通用高速風筒$1299。

實試多款人氣家電

現場展出多款家居旗艦產品外，包括香港首發的全新寵物智能貓砂機、全港首款蒸汽掃地機 Aqua20 Ultra Roller及Pocket Uni全球通用高速風筒等，並帶來多重優惠，與大眾一同探索未來智慧生活的新標準。

6大沉浸式主題專區包括「智能清潔/掃地機器人」專區，可試用X60系列雙關節機械臂掃地機械人、H16 Pro Steam蒸氣吸塵洗地機及Aqua20 Ultra Roller掃地機器人等。現場特設洗地機直線賽道與吸塵機彎道，親身操作體驗清潔力與順滑操控感。另有展示空氣清新機TP20的淨化專區、「智能廚房」專區展出空氣炸鍋與便攜果汁機等廚房小家電、「美髮及個人護理」專區、「智能寵物護理」專區等。

Dreame Smart Living智能生活館購物有機會贏取多款禮品。 「Dreame Smart Living智能生活館」位於專門店旁邊。

全線產品限時激減

為迎接雙十一購物節，Dreame特別推出多重購物禮遇。全線人氣產品激減優惠，涵蓋掃地機械人、乾濕洗地機、無線吸塵機、高速風筒、空氣清新機、無葉空氣循環風扇及廚房家電等。美麗華集團Mi+會員更可尊享多項折上折專屬禮遇，包括：
滿額即減：購物滿$1000即減$100；滿$3000即減$330；滿$5000即減$600（指定型號除外）。
加購優惠：購物滿$6000，加購指定產品（如Sleek、PB10、Mini Uni、D20 Pro）即額外再減 $100。
售後升級：購買指定產品可獲額外6個月原廠保養，購買全線配件亦可享9折優惠。

活動期間更設有「購物有賞」環節，凡購買任何主機產品，即可獲不同禮遇，包括價值$9299的Aqua 10 Pro Track智能洗地機、C朗限量獨家球衣、劉亦菲限量周邊套組、各種精品及人氣家電等。

Dreame Smart Living智能生活館
地點：尖沙咀美麗華廣場（Mira Place）中庭
日期及時間：2026年10月13日至27日，11am - 9pm

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