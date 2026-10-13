電動車｜油車合法改裝變電動車　香港研發Refined Motor奪創業基金大獎

舊車變電動車不是夢！香港初創Refined Motor重新定義經典老爺車及古董車的耐用性與使用壽命，成功研發出一套模組化的動力轉換系統，可以將任何汽油車改裝成電動車，更是合法獲運輸署規格，真正可以在路上行走，Refined Motor更在「科大—信和百萬獎金創業大賽2026」 中，憑香港唯一獲認可的汽車電動化改裝方案奪冠軍。

現有7架改裝車 Refined Motor創辦人Angus為愛車之人，因自己一架古董車壞掉，於是萌生改成電動車的想法，更在2022年創立公司。研發出一套模組化系統，既可保留車輛原有特色，同時有助減少碳排放和延長車輛使用壽命，避免仍可使用的車輛被棄置。直到今年成功落地。目前全港有7架油改電車成功出牌，更有百多輛準備等待改裝，當中最舊一部為1920年的Ford Model A。 今次展出兩架實物1990 Rover Mini及1990 BMW E30 Touring，均是古董車換成電動模組，盡量保留原有外型、重量及馬力扭力，卻帶來更加現代化的配置，以及更快速敏捷的起步加速、更寧靜的行車、不用入油等優點。

費用由20萬起 Angus透露基本上每部車都採用相同的系統，只因應原本的動力而配置不同重量的電池，最大挑戰在於保持適當的重量分布，續航力亦有一定限制，如Mini空間細小，續航里程就大約只能在200km左右。車內設計盡量保持原貌，儀表板換上自家設計，可見到續航里程、動能回收狀態等。 他表示將汽油車轉為電動車，由設計至製作，平均需時約3個月，如已有設計圖的話，快至5日就可完成。製作過程包括拆去零件並3D掃描、畫圖、測試、生產及安裝，費用約由約20萬至60萬不等，視乎使用電池而定。他笑說曾試過被交通警質疑非法改裝，要查清楚才放行。