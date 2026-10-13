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科技
出版：2026-Oct-13 19:00
更新：2026-Oct-13 19:00

電動車｜油車合法改裝變電動車　香港研發Refined Motor奪創業基金大獎

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電動車｜Refined Motor將古董車改裝成電動車，並出牌在路上行走。

電動車｜Refined Motor將古董車改裝成電動車，並出牌在路上行走。

舊車變電動車不是夢！香港初創Refined Motor重新定義經典老爺車及古董車的耐用性與使用壽命，成功研發出一套模組化的動力轉換系統，可以將任何汽油車改裝成電動車，更是合法獲運輸署規格，真正可以在路上行走，Refined Motor更在「科大—信和百萬獎金創業大賽2026」 中，憑香港唯一獲認可的汽車電動化改裝方案奪冠軍。

電動車｜Refined Motor創辦人Angus及他的1990 BMW E30 Touring。 電動車｜Refined Motor將古董BMW改裝成電動車。 電動車｜試坐1990 BMW E30 Touring「電動版」，行車更加寧靜，上落斜動力十足。 電動車｜1990 BMW E30 Touring已出牌甚至有中港牌，更註明是一部電動車。 電動車｜儀表板可看到剩餘電量。 電動車｜續航里程亦可以顯示出來。 電動車｜以3D列印製成的動能回收旋鈕。 電動車｜採用全新電池並符合最高安全等級。 電動車｜更可以安裝直流快充。

現有7架改裝車

Refined Motor創辦人Angus為愛車之人，因自己一架古董車壞掉，於是萌生改成電動車的想法，更在2022年創立公司。研發出一套模組化系統，既可保留車輛原有特色，同時有助減少碳排放和延長車輛使用壽命，避免仍可使用的車輛被棄置。直到今年成功落地。目前全港有7架油改電車成功出牌，更有百多輛準備等待改裝，當中最舊一部為1920年的Ford Model A。

今次展出兩架實物1990 Rover Mini及1990 BMW E30 Touring，均是古董車換成電動模組，盡量保留原有外型、重量及馬力扭力，卻帶來更加現代化的配置，以及更快速敏捷的起步加速、更寧靜的行車、不用入油等優點。

電動車｜1990 Rover Mini電動版電池在車頭及尾箱。 電動車｜安裝一顆21kWh電池在前方。 電動車｜尾箱亦安裝了電池平衝車重。 電動車｜入油位改裝充電口。 電動車｜車廂內部保持復古設計。 電動車｜同樣換上自家設計的儀表板。

費用由20萬起

Angus透露基本上每部車都採用相同的系統，只因應原本的動力而配置不同重量的電池，最大挑戰在於保持適當的重量分布，續航力亦有一定限制，如Mini空間細小，續航里程就大約只能在200km左右。車內設計盡量保持原貌，儀表板換上自家設計，可見到續航里程、動能回收狀態等。

他表示將汽油車轉為電動車，由設計至製作，平均需時約3個月，如已有設計圖的話，快至5日就可完成。製作過程包括拆去零件並3D掃描、畫圖、測試、生產及安裝，費用約由約20萬至60萬不等，視乎使用電池而定。他笑說曾試過被交通警質疑非法改裝，要查清楚才放行。

Refined Motor在「科大—信和百萬獎金創業大賽2026」中獲多個獎項。 科大—信和百萬獎金創業大賽2026參賽項目涵蓋人工智能與智慧生活、生命健康，以及綠色科技與可持續發展等領域。 Advent Gene Therapeutics結合人工智能模型與高通量實驗，設計性能更佳的病毒載體。 Syntrak為滑雪者建立反映其運動表現的三維數碼分身，並整合實時人工智能指導功能。

創業大賽奪冠

Refined Motor今次在「科大—信和百萬獎金創業大賽2026」中獲香港科技大學組白金獎、廣發證券創新獎以及可持續發展影響力獎，Angus稱未來除了在香港擴展，更希望打入東南亞市場，因當地古董車數量多，很有發展潛力。

科大—信和百萬獎金創業大賽2026參賽項目涵蓋人工智能與智慧生活、生命健康，以及綠色科技與可持續發展等領域，應用場景更廣泛延伸至智慧建築、醫療科技、潔淨能源及可持續交通等，展現年輕創業者以創新科研回應產業及社會需要的能力。今屆其他得獎團隊包括AI生物科技Advent Gene Therapeutics、智能保暖滑雪動作捕捉系統Syntrak、開發即插即用的機械人具身智能模組的MirrorSpace Technology等。

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