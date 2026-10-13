Apple HomeView全新智能家庭裝置登場　4色機身配7吋屏幕香港有冇得賣？

Apple HomeView設有4款配色，率先於美加及澳紐地區發售。

Apple正式發布Apple HomeView，為首款家中樞紐產品，更可為每位家庭成員打造專屬體驗。HomeView配備7吋Liquid Retina 顯示器，可播放音樂、進行FaceTime通話到居家監控以及透過語音控制進行免手持自動化操作，透過Face ID辨識使用者，自動調整介面，讓使用者存取個人內容，同時搭載Siri AI，提供更實用、更個人化的回應。

核心亮點與外觀設計 Apple HomeView採用鋁金屬機身，搭配7吋Liquid Retina螢幕，透過不鏽鋼轉軸連接圓頂揚聲器底座，可平滑調整傾斜角度。提供銀色、星光色、玫瑰粉與太空灰色4種顏色，並配有同色系充電線；壁掛版本提供太空灰與銀色。顯示屏具備True Tone原色顯示及智能自動亮度調節，可在500nits至0.3nits之間切換。介面會根據使用者距離智慧調整，遠處顯示簡明資訊，靠近時顯示豐富細節。

主要功能與特色 內建Face ID臉部辨識，可為多個使用者進行個人化設定，最多可辨識6位家庭成員。當辨識出特定成員時，螢幕會切換至該使用者的個人主畫面與小工具，並保護訊息、行事曆、提醒事項等個人隱私內容不外洩。 搭載全新的Siri AI，具備強大的對話能力、世界知識及螢幕感知能力，當搭配支援Apple Intelligence的iPhone或iPad，能串聯跨App的個人情境（如行事曆、訊息、Apple Music 播放清單等）提供更個人化的協助。對話紀錄可透過iCloud在iPhone、iPad、Mac、Apple Watch或Apple Vision Pro 之間同步。

個人化面板包括相片面板，結合人像深度效果，並可設定為輪播共享相簿的動態相框。另有對實體存在與動態做出即時回應的互動藝術Flow面板以及Snoopy面板，動態動畫會隨時間、天氣、體育賽事及節慶時刻而變化。

音樂及FaceTime功能 螢幕內建兩個全音域單體提供沉浸式空間音訊；底座則內建向下發射的低音喇叭與兩個反向抵消被動輻射器。配合Apple矽晶片與即時感測器，能以先進運算音訊在任何音量下持續最佳化。支援 Apple Music、Apple Podcasts、Apple News、Apple TV，以及靠近即可接力播放手機上的音樂的Handoff功能。 支援FaceTime功能，12MP相機可透過Center Stage保持人物置中以及語音/螢幕鍵盤回覆訊息。另亦具備I對講機功能，可向家中其他房間或個人裝置廣播訊息，其他功能包括整合Find My與即時動態，如顯示播放音樂、計時器等。

作為智能家庭控制中樞，可透過觸控或Siri AI控制燈光、調整恆溫器、開鎖或關閉窗簾。Home Camera面板支援同時串流最多9個攝影機畫面。搭配 iCloud+訂閱，可提供智慧辨識（人臉、熟人、寵物、包裹、車輛）與影片摘要描述。內建煙霧或一氧化碳警報器的聲音偵測功能。同時支援全新推出的Apple Home Collection，包括與LG及Schneider合作設計的智能相機、恆溫器和門鎖，以及其他支援Works with Apple Home與Matter的配件。 極高私隱安全 裝置與A18晶片內含Secure Exclaves（安全隔離區），將相機與咪高峰資料與系統隔離，軟體、App、使用者甚至Apple本人都無法存取。Siri請求可透過裝置端處理或Private Cloud Compute雲端運算，資料不會被儲存或洩漏。