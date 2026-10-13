Apple推新款HomePod mini 2及Apple TV 4K　新色上場＋影音升級功能

HomePod mini 2備有5款顏色可供選擇，帶來更豐富音訊體驗。

Apple推出HomePod mini 2喇叭，備有亮麗新色，帶來更豐富音訊體驗。配以內置A19晶片的全新Apple TV 4K，HomePod mini 2支援四揚聲器環迴立體聲，為Apple最沉浸的家庭影院配置。同時亦可用作Mac預設揚聲器，從觀賞電影、FaceTime通話及語音指令，帶來更廣闊音訊及操作體驗。

HomePod mini 2頂部的「聲音光暈」隨音樂同步發光和閃爍。

新增聲音光暈燈效 全新HomePod mini 2備有粉紅色、綠色、藍色、白色和午夜暗色可供選擇，即日起接受預訂，10月30日起發售。今代外型未有大改，頂部新增「聲音光暈」，化為視覺畫布，隨音樂同步發光和閃爍，並即時因應高低音調整。更可將歌曲專輯封面於「播放中」時會產生與每一首歌曲相配的獨特燈光效果，用户可選擇雨聲等聲景以觸發專屬動畫效果。

HomePod mini 2 與 Apple TV 4K (第4代)可營造四揚聲器環迴立體聲體驗。

空間音訊體驗 內置Apple S10晶片與先進運算音訊驅動，可實時分析音樂，將動態範圍、音量和聲學表現調整至到最佳設定。運用Apple TV 4K (第4代) 與HomePod mini 2，營造4個揚聲器組成的環迴立體音響體驗。4個揚聲器與Apple TV 4K互相配合，可智能識別每一揚聲器在房中位置，從而自動校準將音訊時序與音量，令音效表現與空間環境完美融合。 全新HomePod mini 2亦可用作Mac揚聲器，從觀賞電影、暢玩遊戲至FaceTime通話，均可帶來更廣闊音訊體驗。全新HomePod mini顏色選項與Mac相襯，相互組成美觀統一的桌面配置。

輕鬆管理智能家居 HomePod mini設智能家居控制功能，只需開聲指令，即可執行一系列智能家居操作，包括出門時關上車庫，或者在睡覺時關上窗簾或關燈。「家居」app 下，用户可讓智能家居配件自動執行任務，並創建場景，同時控制多個配件。HomePod mini亦可作為家居控制中樞，讓用户無論在家或在外，均可經 iPhone「家居」app 安全控制配件。 「聲音識別」功能可偵測煙霧或一氧化碳警報，一旦偵測到警報，會立即向用户iPhone、iPad及 Apple Watch傳送通知。用户可運用「家居」app經HomePod mini查看家中情況，亦可與家中人對話。

全新HomePod mini亦可與智能家居配件暢順配合運用，包括Apple Home Collection影像門鈴和攝影機，以「面部識別」功能報上訪客身份。

全新Apple TV 4K帶來更快效能表現。

Apple TV 4K升級登場 新一代Apple TV 4K配備A19晶片，CPU效能表現相較上一代提升最高可達 50%，GPU 效能表現則提升最高可達2倍，反應更靈敏、導覽更快速，動畫效果更順暢。A19晶片亦配備全新專屬AV1解碼器，讓串流播放更具效率、畫質更出色，同時減少頻寬用量。