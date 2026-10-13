Apple Home Collection智能家居配件　有齊門鎖鏡頭全套家居體驗

Apple Home Collection智能家居配件系列，由Apple與LG Electronics和Schneider Electric攜手設計。

Apple與LG Electronics及Schneider Electric合作設計，推出全新家居產品系列，包括室內和室外智能攝影機、智能自動恆溫器及智能門鎖。全新配件只需輕點一下即可輕鬆設定，所有功能均可經「家居」app 管理，並經點對點加密，確保私隱。12月起Apple Home Collection於部分國家與地區發售，部分配件於2027年初起上市。

Apple智能家居體驗 以往Apple智能家品只限Works with Apple Home及Matter認證的第三方配件，今次推出自家Apple Home Collection，連接Apple智能家居生態系統更加無縫。產品採用簡潔俐落的極簡設計，並選用優質物料。 Apple向來重視細節，強調從安裝和調校方式，以至與家中不同Apple產品並列時的外觀與觸感都經悉心考慮。每件產品只需在iPhone上輕點一下即可設定，並可經「家居」app和Siri全面操控，既可獨立使用，也可整合至同一系統之中。同時以私隱為核心，經「家居」app 點對點加密保護資料，確保LG Electronics、Schneider Electric和Apple均無法讀取相關內容。

家居監察攝影機 LG推出4款攝影機，讓用户配合Apple HomeView、HomePod、HomePod mini或Apple TV 4K等家居中樞，在保障私隱的同時，智能監察家居。每款攝影機均能拍攝高達2.5K解像度影片，並可識別人物、熟悉面孔、寵物、車輛和包裹。影片記錄會安全儲存於用户的支援 iCloud+ 計劃中，無須另行訂閱攝影機服務，甚至可經 Apple Intelligence自動生成影片描述以及用自然、具體的語言搜尋影片記錄。 產品陣容包括配備雙相機的LG Video Doorbell、配備兩盞自動調節泛光燈的LG Floodlight Cam 、支援低光彩色夜視功能的LG Outdoor Cam以及兼顧私隱的LG Indoor Cam。內置儲存空間讓攝影機即使在Wi-Fi中斷時，仍可繼續錄影。

家居出入管理 LG Smart Deadbolt Lock使用經超寬頻技術，門鎖能偵測用户與大門之間的距離，以及用户正走近大門與否。當用户帶著已設定家居鎖匙的相容iPhone或Apple Watch走近大門時，門鎖便會自動解鎖，無需觸碰裝置；亦可使用iPhone或Apple Watch輕觸解鎖、使用內置PIN密碼鍵盤輸入密碼，或使用隱藏式備用鎖匙孔開鎖。 門鎖可偵測大門是否已開啟、關上或遭人擅自動過；即使門鎖仍處於上鎖狀態，只要大門未有關好，系統便會向用户發出提示，用户亦可直接經「家居」app分享訪客出入權限。

家居溫度控制 全新智能自動恆溫器共有兩款，分別由LG Electronics和Schneider Electric推出，讓用户可按家居整體能源管理系統的配置。「家居」app的Adaptive Temperature功能會根據家中是否有人、用户是否準備就寢或外出等情況，自動調節恆溫器，無須手動設定時間表。配合LG Electronics和Schneider Electric全新推出的獨立溫度及濕度感應器，或HomeView、HomePod和 HomePod mini內置感應器，全新智能自動恆溫器可讀取家中多間房間的溫度及濕度。 同一家居順暢協作 全新系列中的每款產品，均提供簡單流暢設定及操作體驗。只需輕點一下iPhone，即可將配件加入Apple「家居」app，設定方式與設定HomePod相若，無須下載其他app或另行建立帳户。每款裝置均支援Thread技術，即使Wi-Fi連線中斷，亦有助維持裝置之間的連線。