華為新系列攻中低階市場　HUAWEI Star Shine傳月底面世

近期網上盛傳HUAWEI計劃推出全新智能手機子品牌Star Shine（星耀）。這款定位與以往Honor相似的新品牌，預計主打中低階線上市場，以高性價比迎合大眾需求。雖然官方目前僅回覆「請留意官方消息」，但有爆料指出新機最快會於本月底或11月正式亮相。
近期市場一直有傳聞指HUAWEI準備推出全新的智能手機子品牌，而廠方近日終於對此作出初步回應。據《北京商報》報道，當有網民向HUAWEI查詢是否正在開發名為Star Shine （星耀）的新品牌手機時，官方代表僅簡短回覆「請留意官方消息」。翻查資料， HUAWEI 早於2023年就註冊了Star Shine商標，其中Star意指頂級相機配置，而Shine則暗示機身外觀設計，不過目前尚未能確認這會否是最終的官方命名。
定價料千八至四千人民幣
在官方作出回應後，有知名爆料人在社交平台上發文寫道「Hello, Star Shine」，暗示這個全新智能手機子品牌確實正在籌備當中，並且有望於短期內推出。該名爆料人透露，HUAWEI計劃在今年底前推出多款新產品，當中涵蓋智能手機及其他3C數碼產品，而首款新作預計最快會在本月登場。網上亦有不少關於該品牌定位的討論，有指其市場策略將與以往的Honor相似，主要針對中低階線上市場，產品定價預計介乎1,800至4,000人民幣（約1,960至4,360港元）。
現時智能手機的記憶體及其他關鍵零件成本正不斷上漲， HUAWEI在這個時間點推出全新子品牌，相信是為了因應消費者的實際需求，透過更精準的定價策略來減輕大眾的購機負擔。雖然HUAWEI目前仍未公布進一步的詳細資訊，令新產品的具體細節依然保持神秘，但綜合各方傳聞，新機預計會在本月底或11月正式公布定價與發售日。(來源:Huaweicentral)
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