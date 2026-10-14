華為新系列攻中低階市場　HUAWEI Star Shine傳月底面世

近期市場一直有傳聞指HUAWEI準備推出全新的智能手機子品牌，而廠方近日終於對此作出初步回應。據《北京商報》報道，當有網民向HUAWEI查詢是否正在開發名為Star Shine （星耀）的新品牌手機時，官方代表僅簡短回覆「請留意官方消息」。翻查資料， HUAWEI 早於2023年就註冊了Star Shine商標，其中Star意指頂級相機配置，而Shine則暗示機身外觀設計，不過目前尚未能確認這會否是最終的官方命名。

定價料千八至四千人民幣

在官方作出回應後，有知名爆料人在社交平台上發文寫道「Hello, Star Shine」，暗示這個全新智能手機子品牌確實正在籌備當中，並且有望於短期內推出。該名爆料人透露，HUAWEI計劃在今年底前推出多款新產品，當中涵蓋智能手機及其他3C數碼產品，而首款新作預計最快會在本月登場。網上亦有不少關於該品牌定位的討論，有指其市場策略將與以往的Honor相似，主要針對中低階線上市場，產品定價預計介乎1,800至4,000人民幣（約1,960至4,360港元）。