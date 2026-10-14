HONOR體驗店進駐荃灣　一連6日開幕優惠Magic V3激減$4000！

HONOR香港的第7間體驗店進駐荃灣千色薈，現已正式開業。為慶祝新店開幕，荃灣店將於10月14日至19日推出為期6日的「開幕多重賞」，多款旗艦手機、平板及HONOR CHOICE智能生活產品將以優惠價發售，全港其餘6間HONOR體驗店及官方網上商店亦將於10月14日至31日推出指定產品優惠。

荃灣體驗店限定 新店開幕優惠包括旗艦摺疊手機HONOR Magic V3激減$4,000，只需$5999即可入手摺機；HONOR Pad X9a平板減$500，優惠價$1299，HONOR 200 Smart以優惠價$999發售。另外多款智能生活產品包括HONOR CHOICE投影機Air Pro 55折後$899、WOF高速風筒Pro $199及 INFOWEAR Watch 2 Pro $299等亦相當抵買。 除HONOR荃灣體驗店外，全港其餘6間HONOR體驗店，包括鑽石山、沙田、元朗、將軍澳、屯門及葵芳體驗店，以及網上商店亦將同步推出多重驚喜禮遇，優惠期由10月14日至31日。