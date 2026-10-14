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科技
出版：2026-Oct-14 09:48
更新：2026-Oct-14 09:48

HONOR體驗店進駐荃灣　一連6日開幕優惠Magic V3激減$4000！

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HONOR香港的第7間體驗店於荃灣千色薈開幕，帶來一系列減價優惠。

HONOR香港的第7間體驗店於荃灣千色薈開幕，帶來一系列減價優惠。

HONOR香港的第7間體驗店進駐荃灣千色薈，現已正式開業。為慶祝新店開幕，荃灣店將於10月14日至19日推出為期6日的「開幕多重賞」，多款旗艦手機、平板及HONOR CHOICE智能生活產品將以優惠價發售，全港其餘6間HONOR體驗店及官方網上商店亦將於10月14日至31日推出指定產品優惠。

HONOR荃灣體驗店展示了品牌各款產品，可即場體驗試玩。 HONOR旗艦摺機Magic V6亦有展示。 HONOR多款耳機、智能手錶可體驗。 HONOR荃灣體驗店開幕多重賞優惠有多款產品激減。 HONOR荃灣體驗店開幕多重賞優惠一覽。 HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro特價$299。 HONOR投影機及風筒特價發售。 HONOR CHOICE Kurrypop空氣炸鍋只售$399。 HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite由$269減至$59。 HONOR CHOICE MiLi Litag由$89減至$30。 HONOR CHOICE AISOLOVE手持風扇Pro優惠價$79。 HONOR荃灣體驗店有多項加購優惠。

荃灣體驗店限定

新店開幕優惠包括旗艦摺疊手機HONOR Magic V3激減$4,000，只需$5999即可入手摺機；HONOR Pad X9a平板減$500，優惠價$1299，HONOR 200 Smart以優惠價$999發售。另外多款智能生活產品包括HONOR CHOICE投影機Air Pro 55折後$899、WOF高速風筒Pro $199及 INFOWEAR Watch 2 Pro $299等亦相當抵買。

除HONOR荃灣體驗店外，全港其餘6間HONOR體驗店，包括鑽石山、沙田、元朗、將軍澳、屯門及葵芳體驗店，以及網上商店亦將同步推出多重驚喜禮遇，優惠期由10月14日至31日。

HONOR CHOICE智能戒指Pro即將推出。 HONOR CHOICE智能戒指Pro可監測心電圖及血壓，售價$1099。 HONOR CHOICE便攜式電動打氣機，售價$399。 HONOR CHOICE迷你無線吸塵機，售價$329。 店內設有自家印製Magic8 Pro手機殼服務。 開幕當日有元氣仔機械人表演。

全新產品即將登場

此外，HONOR亦將推出全新HONOR AloT系列產品，覆蓋個人穿戴、出行及家居清潔等生活場景。包括HONOR Watch X5 Play智能手錶、以及將於本月下旬開售的HONOR CHOICE便攜式電動打氣機、HONOR CHOICE智能戒指Pro及HONOR CHOICE迷你無線吸塵器等。

HONOR荃灣體驗店
地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I G樓G008號舖
電話：3105 3058
營業時間：11am-9pm

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