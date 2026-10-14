OnePlus 16發表配200MP鏡頭　兼有9000mAh電池

OnePlus正式在內地發表全新旗艦手機OnePlus 16。新機配備Qualcomm最新的Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6晶片，並搭載1/1.4吋200MP主鏡頭及9,000mAh超大容量電池，支援100W有線快充。此外，OnePlus 16採用6.78吋185Hz高更新率LTPO OLED屏幕，以極致效能及長效續航為主打，內地定價由5,999人民幣（約9,940 港元）起。

OnePlus 16採用一塊6.78吋LTPO OLED屏幕，解像度為1,272 x 2,772，並具備BOE X4發光物料。屏幕最高支援185Hz更新率，日常使用時會維持在165Hz，而在部分支援的遊戲中則可完全釋放額外的20Hz。該面板具備1.15mm極窄邊框設計以及超聲波指紋辨識功能，硬件亮度更可低至1nit，機身正面同時設有一枚50MP自拍鏡頭。