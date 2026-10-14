OnePlus 16發表配200MP鏡頭　兼有9000mAh電池

OnePlus正式在內地發表全新旗艦手機OnePlus 16。新機配備Qualcomm最新的Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6晶片，並搭載1/1.4吋200MP主鏡頭及9,000mAh超大容量電池，支援100W有線快充。此外，OnePlus 16採用6.78吋185Hz高更新率LTPO OLED屏幕，以極致效能及長效續航為主打，內地定價由5,999人民幣（約9,940 港元）起。
OnePlus 16採用一塊6.78吋LTPO OLED屏幕，解像度為1,272 x 2,772，並具備BOE X4發光物料。屏幕最高支援185Hz更新率，日常使用時會維持在165Hz，而在部分支援的遊戲中則可完全釋放額外的20Hz。該面板具備1.15mm極窄邊框設計以及超聲波指紋辨識功能，硬件亮度更可低至1nit，機身正面同時設有一枚50MP自拍鏡頭。
配備Qualcomm最新晶片
硬件配置方面，OnePlus 16配備Qualcomm最新的Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6晶片。儲存空間提供多個版本選擇，標準版由12GB RAM及256GB起步，最高可選配16GB RAM與1TB組合。
攝影效能部分，機背搭載三鏡頭系統，包括一枚採用1/1.4吋感光元件的200MP主鏡頭，並輔以50MP的3x遠攝鏡頭以及50MP超廣角鏡頭，滿足不同焦段的拍攝需求。
機身顏色提供Starlight、Dark Forest及Martian Masterpiece三款選擇。OnePlus 16目前為內地專屬型號，標準12GB RAM加256GB版本定價為5,999人民幣（約7,020 港元），而頂配16GB RAM加1TB版本則售8,499人民幣（約9,940 港元），新機將於10月31日在內地正式開賣。
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