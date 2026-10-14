Samsung Galaxy S27傳加價逾千五蚊　涉記憶體成本續升

SAMSUNG預計於明年初發表全新Galaxy S27系列，惟最新消息指出新機將面臨加價壓力。據南韓媒體報道，受記憶體組件成本上漲影響，SAMSUNG正考慮將Galaxy S27系列定價調高75至100美元（約585至780港元）。早前更有傳聞指大容量版本加幅可能高達200美元（約1,560港元），有意換機的用家或需預留更多預算。

SAMSUNG於本月初才為Galaxy S26系列調整定價，而市場上已經開始流傳下一代旗艦機型的價格走勢。據南韓媒體《Chosun》的最新報道，SAMSUNG目前正考慮為即將推出的Galaxy S27系列加價，預計每部手機的定價將會上調75至100美元（約585至780港元）。這份報告進一步印證了早前有關Galaxy S27系列將會比現有Galaxy S26系列更昂貴的傳聞。