Samsung Galaxy S27傳加價逾千五蚊　涉記憶體成本續升

SAMSUNG預計於明年初發表全新Galaxy S27系列，惟最新消息指出新機將面臨加價壓力。據南韓媒體報道，受記憶體組件成本上漲影響，SAMSUNG正考慮將Galaxy S27系列定價調高75至100美元（約585至780港元）。早前更有傳聞指大容量版本加幅可能高達200美元（約1,560港元），有意換機的用家或需預留更多預算。
SAMSUNG於本月初才為Galaxy S26系列調整定價，而市場上已經開始流傳下一代旗艦機型的價格走勢。據南韓媒體《Chosun》的最新報道，SAMSUNG目前正考慮為即將推出的Galaxy S27系列加價，預計每部手機的定價將會上調75至100美元（約585至780港元）。這份報告進一步印證了早前有關Galaxy S27系列將會比現有Galaxy S26系列更昂貴的傳聞。
2027年第一季發表
報道引述消息指出，這次潛在的價格調整主要歸於記憶體組件成本持續上升。不過，目前報道尚未釐清這次流傳的加價幅度，究竟是建基於Galaxy S26系列最初的首發建議零售價，還是會疊加在本月初剛剛上調的新定價之上。如果參考早前流出的另一組數據，Galaxy S27基礎版型號的價格預計會增加約95美元（約740港元），而提供更大儲存空間的高配版本，加幅更有機會高達200美元（約1,560港元）。
現階段SAMSUNG尚未對產品定價的傳聞作出回應。按照過往的發表慣例，全新SAMSUNG Galaxy S27系列預計會於2027年第一季正式發表，屆時官方將會公佈各個型號的最終建議零售價以及具體發售日期。(來源:it.chosun)
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