電器幫雙11優惠解鎖1折產品　$11/$111/$1111必搶特價筍貨、$111早鳥券（內附優惠碼）

輕電器網購平台電器幫ElecBoy推出「雙11由你話事」，於10月14日至11月16日期間分3階段舉行，帶來總值$20萬優惠，更將購物優惠交由全城決定，於第1階段可投票集氣，解鎖指定產品低至1折優惠。另外還有$111早鳥券、指定付款優惠到雙11激殺券登場，買筍貨必搶！

預熱戰優惠登場 活動首階段1為10月14日至10月31日，預熱期率先推出多重網店優惠，讓顧客提早鎖定心水電器，以更優惠價迎接雙11。 會員投票達一定數量，可解鎖指定產品低至1折，低至$11驚喜價可入手Belkin 10K行動電源、$111買Momax 170W GaN旅行插座等、$1111買小米空氣清新機或Nothing (3)藍牙耳機。

單單減$111早鳥券 10月14日至10月31日期間，每日早上11時開放領取「單單減$111早鳥券」，結帳前輸入指定優惠碼，即可提早以優惠價入手心水電器！其中「滿$1000減$111」早鳥券每日限量15個。$111早鳥券更可與AlipayHK優惠疊加使用，每單合共可減高達$161。 指定付款優惠 用Mastercard購物滿$1500，輸入優惠碼「EBP-MC100」即減$100。以AlipayHK購物滿$1299減$30，或滿$1499減$50；優惠券逢星期四於AlipayHK App開放領取。預熱期內，逢星期五於網店購物滿$300，結帳前輸入優惠碼「EC-D11」，即可享一件貨品免運費優惠。