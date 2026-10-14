香港秋季電子展首設「未來產業館」展示前沿科技　助初創登美國CES舞台

五大未來產業場景

未來產業館展區包括香港科技園公司的「未來微電子科技」特展、生產力局的「未來海洋及量子科技」特展、香港創新科技及製造業聯合總會的「未來製造」特展，以及數碼港的「未來計算」及「未來健康與生活」特展，匯聚過百家企業，展示各種技術成果。

館內有企業及個人應用的科技項目，包括近年大熱的機械人技術，有如真人般的消費級機械人，亦有專門為工業而設的四足機械人；海洋及量子科技方面，有適用於海水的水質監測智能系統、為樓宇供水設施而設的水箱清潔機械人；消費級產品有樂齡科技平台及產品、智能充電產品等。大型數據中心、智能交通系統及其他關鍵基礎設施都需要電力，現有專為人工智能應用設計的鎳鋅（NiZn）電池，確保高效可靠及安全。