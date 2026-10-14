香港秋季電子展首設「未來產業館」展示前沿科技　助初創登美國CES舞台

香港電子業商會與香港貿易發展局首度設立的「未來產業館」，於第46屆香港秋季電子產品展上正式揭幕。產業館夥拍本港科技旗艦機構，策劃五大未來產業場景展區；同場更與主辦國際消費性電子展（CES）的美國消費者技術協會Consumer Technology Association簽署合作備忘錄，進一步推動國際人才與機遇連結。
五大未來產業場景
未來產業館展區包括香港科技園公司的「未來微電子科技」特展、生產力局的「未來海洋及量子科技」特展、香港創新科技及製造業聯合總會的「未來製造」特展，以及數碼港的「未來計算」及「未來健康與生活」特展，匯聚過百家企業，展示各種技術成果。
館內有企業及個人應用的科技項目，包括近年大熱的機械人技術，有如真人般的消費級機械人，亦有專門為工業而設的四足機械人；海洋及量子科技方面，有適用於海水的水質監測智能系統、為樓宇供水設施而設的水箱清潔機械人；消費級產品有樂齡科技平台及產品、智能充電產品等。大型數據中心、智能交通系統及其他關鍵基礎設施都需要電力，現有專為人工智能應用設計的鎳鋅（NiZn）電池，確保高效可靠及安全。
CES主辦推動合作
香港電子業商會與主辦CES的美國消費者技術協會，更於「未來產業館」舉行「CES Asia Unveiled Hong Kong」啟動禮簽署合作備忘錄。雙方未來將聚焦科技協作、場景配對機遇、資源整合及市場拓展等合作範疇，進一步拓展雙方在亞洲的合作機遇。
於「未來產業館」舉行的「CES Asia Unveiled Hong Kong」，旨在促進香港初創企業與國際科技生態圈的交流與合作。活動匯聚多間來自香港、將參展CES的初創企業，展示不同科技及創新方案；節目亦包括主題演講、探討新興科技趨勢的專題討論、商務交流環節及初創路演大賽。
初創路演大賽讓具潛力的本地初創企業有機會展示創新技術，得獎企業將獲得於美國拉斯維加斯舉行的CES 2027 Eureka Park免費展位一個，衝出香港在國際市場亮相。
香港秋季電子產品展 — 未來產業館
地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心
日期：2026年10月13日至16日