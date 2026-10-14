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科技
出版：2026-Oct-14 18:32
更新：2026-Oct-14 18:32

香港秋季電子展首設「未來產業館」展示前沿科技　助初創登美國CES舞台

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香港秋季電子展首度設立的「未來產業館」，展示不同業界的最新技術及應用。

香港秋季電子展首度設立的「未來產業館」，展示不同業界的最新技術及應用。

香港電子業商會與香港貿易發展局首度設立的「未來產業館」，於第46屆香港秋季電子產品展上正式揭幕。產業館夥拍本港科技旗艦機構，策劃五大未來產業場景展區；同場更與主辦國際消費性電子展（CES）的美國消費者技術協會Consumer Technology Association簽署合作備忘錄，進一步推動國際人才與機遇連結。

香港秋季電子展中的「未來產業館」，共有五大未來產業場景。 Lenovo帶來工業用的四足機械人。 四足機械人可在危險地區進行監察。 UWORLD優世界的超仿生人形機械人，像真度極高。 本地半導體分銷業務AV Concept引入多款不同級別的機械人。 香港生產力局有多項針對海洋的智能科技，包括這套水質護盾智能系統。 為樓宇供水設施進行維護的水箱清潔機械人。 Robo-e推出樂齡科技穿戴裝置及平台。 智能拐杖有量度心跳、打電話、跌倒警報等不同功能。 Momax即將推出專為iPhone Duo而設的磁吸式電源。 智能電源可連接手機App，實時顯示電池健康度。 GPET研發的鎳鋅（NiZn）電池專為大型人工智能基建而設。

五大未來產業場景

未來產業館展區包括香港科技園公司的「未來微電子科技」特展、生產力局的「未來海洋及量子科技」特展、香港創新科技及製造業聯合總會的「未來製造」特展，以及數碼港的「未來計算」及「未來健康與生活」特展，匯聚過百家企業，展示各種技術成果。

館內有企業及個人應用的科技項目，包括近年大熱的機械人技術，有如真人般的消費級機械人，亦有專門為工業而設的四足機械人；海洋及量子科技方面，有適用於海水的水質監測智能系統、為樓宇供水設施而設的水箱清潔機械人；消費級產品有樂齡科技平台及產品、智能充電產品等。大型數據中心、智能交通系統及其他關鍵基礎設施都需要電力，現有專為人工智能應用設計的鎳鋅（NiZn）電池，確保高效可靠及安全。

主辦CES的美國消費者技術協會執行主席Gary Shapiro特別來港出席「CES Asia Unveiled Hong Kong」啟動禮。 電子業商會會長蘇永強與美國消費者技術協會執行主席Gary Shapiro簽署合作備忘錄。 參與今次初創路演大賽的Xeroptix Technology，利用鏡頭及AI生成度身訂造的應用方案。

CES主辦推動合作

香港電子業商會與主辦CES的美國消費者技術協會，更於「未來產業館」舉行「CES Asia Unveiled Hong Kong」啟動禮簽署合作備忘錄。雙方未來將聚焦科技協作、場景配對機遇、資源整合及市場拓展等合作範疇，進一步拓展雙方在亞洲的合作機遇。

於「未來產業館」舉行的「CES Asia Unveiled Hong Kong」，旨在促進香港初創企業與國際科技生態圈的交流與合作。活動匯聚多間來自香港、將參展CES的初創企業，展示不同科技及創新方案；節目亦包括主題演講、探討新興科技趨勢的專題討論、商務交流環節及初創路演大賽。

初創路演大賽讓具潛力的本地初創企業有機會展示創新技術，得獎企業將獲得於美國拉斯維加斯舉行的CES 2027 Eureka Park免費展位一個，衝出香港在國際市場亮相。

香港秋季電子產品展 — 未來產業館
地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心
日期：2026年10月13日至16日

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