WhatsApp新功能｜新增訪客通話功能　沒有WhatsApp帳戶都可致電

相信今時今日大部分人都應該有安裝WhatsApp，即使沒有的話也不要緊，WhatsApp宣布推出全新訪客通話功能，用戶可以邀請任何人加入WhatsApp通話，即使對方沒有WhatsApp帳戶都可。所有人都能進行免費的端對端加密通話，且不設通話時間限制，因此不會突然斷線、需要重新撥出通話，或是等待所有人重新加入。

利用Whatsapp訪客通話功能，以訪客身分加入通話的用戶一律需獲得通話主持人的批准。訪客會先進入等候室，直至主持人允許他們加入通話；主持人亦可隨時將訪客從通話中移除。訪客無法查看其他參與者的電話號碼、傳送訊息或直接將其他人加入通話。