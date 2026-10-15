WhatsApp新功能｜新增訪客通話功能　沒有WhatsApp帳戶都可致電

相信今時今日大部分人都應該有安裝WhatsApp，即使沒有的話也不要緊，WhatsApp宣布推出全新訪客通話功能，用戶可以邀請任何人加入WhatsApp通話，即使對方沒有WhatsApp帳戶都可。所有人都能進行免費的端對端加密通話，且不設通話時間限制，因此不會突然斷線、需要重新撥出通話，或是等待所有人重新加入。
利用Whatsapp訪客通話功能，以訪客身分加入通話的用戶一律需獲得通話主持人的批准。訪客會先進入等候室，直至主持人允許他們加入通話；主持人亦可隨時將訪客從通話中移除。訪客無法查看其他參與者的電話號碼、傳送訊息或直接將其他人加入通話。
要開始使用這項功能，請前往WhatsApp的「通話」分頁，選擇「+」圖示，然後建立通話連結，再將連結傳送給想對話的對象，不必擔心對方有沒有安裝應用程式。訪客可以在電腦瀏覽器中開啟連結並輸入姓名，然後在獲主持人允許加入後，參與一對一通話或最多32人的群組通話，只有擁有WhatsApp帳戶的用戶可以建立通話連結。
訪客可以使用相同的基本通話內功能，例如分享電腦螢幕以進行協作和檢視素材、使用讚好或心心表情符號表達心情，或是舉手以加入討論。
WhatsApp同時透露將於今年稍後推出新的日曆整合工具，用戶可直接從Google或Outlook日曆建立WhatsApp通話。只需安裝WhatsApp附加程式及連結帳戶，並在邀請中加入WhatsApp通話連結即可。不論有沒有WhatsApp帳戶，所有受邀者都能加入。