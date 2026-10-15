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科技
出版：2026-Oct-15 13:00
更新：2026-Oct-15 13:00

iPhone Duo保外維修價目曝光　內螢幕維修要幾多錢？

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美國Apple官網上公開了iPhone Duo保外維修價錢列表。

美國Apple官網上公開了iPhone Duo保外維修價錢列表。

Apple史上最貴旗艦摺機iPhone Duo開賣在即，官方保外維修價目卻搶先曝光：換一片內螢幕要價999美元（折合約7840港元），其他損壞更飆上1499美元（折合約11760港元）天價。面對動輒破萬港元的修復代價，AppleCare+是否可止損？

iPhone Duo為Apple最昂貴的iPhone機型，更有摺疊屏幕、鉸鏈等複雜零件。

iPhone Duo為Apple最昂貴的iPhone機型，更有摺疊屏幕、鉸鏈等複雜零件。

新機定價與保險方案

Apple即將於10月16日開放iPhone Duo的預購並於下周正式發貨，官方網站現已公佈這款歷來最昂貴iPhone的各項保外預估維修費用。作為Apple歷來定價最昂貴的iPhone機型，起售價為$17499，頂配2TB容量版本售價$27999，若選擇加購AppleCare+服務計劃，需額外支付$2599。

美國Apple官方預估維修收費一覽。

美國Apple官方預估維修收費一覽。

官方保外維修估算

根據Apple官方網站公布的預估維修收費，保護層損壞為49美元（約382港元），機背玻璃損壞為 199美元（約1552港元），電池服務與後置鏡頭損壞均為229美元（約1786港元）。外螢幕損壞收費379美元（約2956港元），若外螢幕與機背玻璃同時損壞則為509美元（約3970港元）。

在重大維修方面，iPhone Duo的內螢幕損壞保外維修費用為999美元（約7792港元），而其他損壞項目收費更高達1499美元（約11692港元）。Apple指出各項費用僅屬「預估」性質，Apple授權服務供應商可自行設定維修服務收費並提供各自的報價。

若選用AppleCare+保障，維修支出將大幅減少。在AppleCare+涵蓋下，電池服務為免費提供，正面螢幕損壞僅需29美元（約226港元），內螢幕損壞為99美元（約772港元），而設備失竊或遺失賠償收費為149美元（約1162港元）。

資料來源：9to5mac

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