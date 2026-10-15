iPhone Duo保外維修價目曝光　內螢幕維修要幾多錢？

美國Apple官網上公開了iPhone Duo保外維修價錢列表。

Apple史上最貴旗艦摺機iPhone Duo開賣在即，官方保外維修價目卻搶先曝光：換一片內螢幕要價999美元（折合約7840港元），其他損壞更飆上1499美元（折合約11760港元）天價。面對動輒破萬港元的修復代價，AppleCare+是否可止損？

iPhone Duo為Apple最昂貴的iPhone機型，更有摺疊屏幕、鉸鏈等複雜零件。

新機定價與保險方案 Apple即將於10月16日開放iPhone Duo的預購並於下周正式發貨，官方網站現已公佈這款歷來最昂貴iPhone的各項保外預估維修費用。作為Apple歷來定價最昂貴的iPhone機型，起售價為$17499，頂配2TB容量版本售價$27999，若選擇加購AppleCare+服務計劃，需額外支付$2599。