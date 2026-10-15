Samsung Galaxy S27 Ultra 傳 升級Privacy Display v2防窺技術 改善清晰度

Samsung 預計於2027年二月推出新一代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 及 Galaxy S27 Pro。據最新消息指出，新機將會升級搭載 Privacy Display v2 技術，全面解決上代防窺模式下畫面變模糊的缺點。開啟防窺功能後，用家不但能享受更高的解像度與更佳的可視角度，更可全天候保持高清晰度的視覺體驗。
Samsung 新一代旗艦手機的開發工作正如火如荼地進行中。根據知名科技爆料人 Sawyergalox 最新透露，預計明年初亮相的 Galaxy S27 Ultra 以及全新的 Galaxy S27 Pro，將會率先配備名為 Privacy Display v2 的新一代防窺屏幕技術。回顧第一代 Privacy Display，該技術主要透過 SAMSUNG Display 的 Flex Magic Pixel 面板來收窄屏幕可視角度，當旁人從側面偷看時，屏幕會自動變暗以保護個人隱私，而用家亦可針對個別應用程式或系統通知獨立啟用此功能。
雖然原有的防窺功能在保護隱私上成效顯著，但啟動後往往會犧牲屏幕畫質。不少用家反映，在防窺模式下即使從正前方觀看，畫面亦會變得模糊偏軟，整體質素大打折扣。為了解決這項技術痛點，即將登場的 Privacy Display v2 帶來了針對性的改良。新技術不但進一步優化了防窺的可視角度，更大幅提升了功能啟動時的屏幕解像度，確保面板能夠維持清晰銳利的整體畫質。透過這次技術升級，用家日後大可長時間開啟防窺模式，而毋須再為日常觀看的畫面表現妥協。
Galaxy S27 Ultra傳2027年2月推出
至於定價與發表日期方面，爆料人士同步給出了初步預測。新一代系列預計將於2027年2月正式發表，出廠時將預載基於 Android 17 開發的 One UI 9.5 系統。價格方面，Samsung Galaxy S27 Ultra 的北美市場起步價預計落在 1,400 至 1,500 美元之間（約10,920至11,700港元）。
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