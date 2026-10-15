Samsung Galaxy S27 Ultra 傳 升級Privacy Display v2防窺技術 改善清晰度

Samsung 預計於2027年二月推出新一代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra 及 Galaxy S27 Pro。據最新消息指出，新機將會升級搭載 Privacy Display v2 技術，全面解決上代防窺模式下畫面變模糊的缺點。開啟防窺功能後，用家不但能享受更高的解像度與更佳的可視角度，更可全天候保持高清晰度的視覺體驗。

Samsung 新一代旗艦手機的開發工作正如火如荼地進行中。根據知名科技爆料人 Sawyergalox 最新透露，預計明年初亮相的 Galaxy S27 Ultra 以及全新的 Galaxy S27 Pro，將會率先配備名為 Privacy Display v2 的新一代防窺屏幕技術。回顧第一代 Privacy Display，該技術主要透過 SAMSUNG Display 的 Flex Magic Pixel 面板來收窄屏幕可視角度，當旁人從側面偷看時，屏幕會自動變暗以保護個人隱私，而用家亦可針對個別應用程式或系統通知獨立啟用此功能。