科技園公司聯手羅氏深化合作　端到端支援助醫療科技初創邁向國際

香港科技園公司（科技園公司）與國際醫療企業羅氏（Roche）早前正式簽署戰略合作協議，深化雙方在醫療科技及生物醫藥創新領域的合作。今次合作延續了雙方自2023年展開的夥伴關係，將支援層面由早期的轉化研究與初創培育，全面升級至「端到端轉化及商業化支援」，旨在加快本地科研成果走向臨床應用及全球市場，進一步鞏固香港作為國際醫療創新樞紐的地位。
三大合作方向
今次深化合作緊密響應香港首個《五年規劃》及特區政府「預防為重」的醫療政策方向，聚焦醫療科技、人工智能、早期篩查、臨床試驗及健康管理等關鍵領域，以應對人口老化及慢性疾病日益增加的健康需求。雙方的合作重點主要涵蓋三大方向：
首先，雙方將引進全球領先的AI醫療技術，大力推動本地癌症及慢性疾病的早期篩檢與健康管理，讓先進的診斷技術走進社區，貫徹基層醫療「預防勝於治療」的理念。
其次，合作將善用羅氏深厚的臨床試驗經驗與數據積累，為本地初創企業提供臨床對接與驗證支援，協助企業累積關鍵臨床數據，從而加速科研成果的臨床轉化，並完善香港的早期臨床試驗體系。
最後，雙方將結合科技園公司旗下的Incu-Bio培育計劃與羅氏的全球網絡資源，包括香港科技園公司、羅氏香港、羅氏診斷香港及羅氏中國加速器等單位，共同舉辦初創企業大賽，發掘具高轉化潛力的生命科技項目，攜手協助香港創新方案拓展至亞洲及國際市場。
促進醫療創新
簽署儀式在香港特區政府財政司司長辦公室引進重點企業辦公室主任任景信、科技園公司行政總裁黃秉修及羅氏診斷亞太區領導何美雲等嘉賓見證下順利完成。引進辦及雙方代表均表示，大型醫療企業的臨床經驗與初創企業的靈活創新結合，將有效發揮協同效應，促進醫療創新生態圈的持續發展。