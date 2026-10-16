科技園公司聯手羅氏深化合作　端到端支援助醫療科技初創邁向國際

香港科技園公司（科技園公司）與國際醫療企業羅氏（Roche）早前正式簽署戰略合作協議，深化雙方在醫療科技及生物醫藥創新領域的合作。今次合作延續了雙方自2023年展開的夥伴關係，將支援層面由早期的轉化研究與初創培育，全面升級至「端到端轉化及商業化支援」，旨在加快本地科研成果走向臨床應用及全球市場，進一步鞏固香港作為國際醫療創新樞紐的地位。

香港科技園公司與羅氏的合作將聚焦三大方向，以政府「預防為重」的醫療政策方向為重。

三大合作方向

今次深化合作緊密響應香港首個《五年規劃》及特區政府「預防為重」的醫療政策方向，聚焦醫療科技、人工智能、早期篩查、臨床試驗及健康管理等關鍵領域，以應對人口老化及慢性疾病日益增加的健康需求。雙方的合作重點主要涵蓋三大方向：

首先，雙方將引進全球領先的AI醫療技術，大力推動本地癌症及慢性疾病的早期篩檢與健康管理，讓先進的診斷技術走進社區，貫徹基層醫療「預防勝於治療」的理念。

其次，合作將善用羅氏深厚的臨床試驗經驗與數據積累，為本地初創企業提供臨床對接與驗證支援，協助企業累積關鍵臨床數據，從而加速科研成果的臨床轉化，並完善香港的早期臨床試驗體系。