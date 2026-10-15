電動車｜五菱Mini EV小型純電掀背車登陸香港　早鳥價12萬有找平絕全港！

電動車沒有一換一後，車價已不及以往高性價比，不過這一部五菱全新Mini EV卻帶來驚喜價！針Mini EV微型電動車外形的骰，5門4座布局針對日常通勤與市區代步，早鳥優惠價低至$118800，以實惠定價及靈活實用性作賣點。

全新五菱Mini EV採用「Neo Classic新經典」設計語言，擁有圓潤復古的車身線條與環形LED頭尾燈，輪蓋以四葉草作設計，並提供天空藍、奶茶啡以及純色星耀黑等雙色或純色配搭。車身尺寸的骰小巧，車長只有3268mm，最小轉彎半徑僅4.6米，在香港橫街窄巷及地獄停車場特別靈活方便。不過4座布局不算寬敞，勉強可容納不太高大的成人；尾箱空間亦較為狹小，容量只有170L，需摺合後座才可擴展至838L。

基本行車配置

車廂只有基本配備，當然不會有豪華電動車的氣氛燈、電動座椅等裝備，不過都有內置10.1吋中控屏幕、7吋數碼儀錶及車尾倒車鏡頭。特設的「智能場景模式」備有小憩、露營、雨雪及寵物4種設定，寵物模式更可在車主下車鎖門後，繼續維持車廂恆溫與冷氣；另外亦有少量安全配置如上坡輔助、胎壓監測、電子手掣連自動駐車等功能。

動力與續航方面，Mini EV配備30kW馬達後輪驅動，扭力只有85Nm，最高時速為101km/h，只適合代步。Lite版配備16.2kWh磷酸鋰電池，提供205km續航；進階版則配備25.1kWh電池，約301km。兩車支援DC快速充電，由30%充電至80%僅需約35分鐘。