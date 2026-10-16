Tesla Roadster全球首部電動超跑「火箭車」！　可飛行及原地空翻、0-60英里加速0.81秒（有片）

Tesla Roadster全電動超跑由馬斯克親自上場發布，這部兩座位超級電動跑車將性能推向了前所未有的極限。車身採用極簡線條，融合了源自航天與SpaceX火箭技術的創新設計，內置10個冷氣體推進器，可以抗重力行駛、原地後空翻等，突破物理界限！

超極速飛行電動車

車身採用極簡卻極具科技感的線條，配備隱藏式頭燈、貫穿式尾燈以及平整化空氣力學設計，並運用類似太空衣面罩銅塗層的金色透光玻璃與鈦金屬飾件，完美呼應其未來感十足的太空美學。Roadster搭載多模式風扇與地面密封系統，能產生強大的下壓力，甚至能在靜止狀態下將車輛牢牢吸附於地面，現場更示範可直衝上C形斜台。

最強勁是Roadster導入了10個冷氣體推進器，透過全電動致動器在幾分之一秒內完成微調，提供推力以穩定車身飛行姿態及超強勁加速力，發布時更示範了原地空翻、飛越多部車之外，更展示超強神速，0至60英里只需0.81秒即可完成。透過第一原理工程學、手動控制與固定式座椅設計，車身大量採用鎂、鈦和碳纖維等輕量化高強度材料，大幅降低整體質量，讓駕駛者在進行超維度駕駛時能獲得幾近瞬間的動態響應。