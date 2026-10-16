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科技
出版：2026-Oct-16 12:00
更新：2026-Oct-16 12:00

iPhone 18 Pro紅色機身傳甩色 用家入手3周變成鮮紅色

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iPhone 18 Pro布根地紅色機身（路透資料圖片）

iPhone 18 Pro布根地紅色機身（路透資料圖片）

Apple 最新推出的 iPhone 18 Pro 傳出布根地紅色機身褪色疑雲。有海外網民反映，入手僅約三周，原本深沉的酒紅金屬機身竟明顯褪色變成鮮紅色。事件引起網絡熱烈討論，目前 Apple 尚未對此作官方回應，具體成因與保養安排仍有待確認。

據 Reddit 網民 Low-Ad9343 發佈的照片顯示，他在9月19日購買了一部Burgundy紅的 iPhone 18 Pro，但在短短三個星期後的10月9日，金屬機身表面的深酒紅色已經明顯變淺，呈現出較為鮮艷的紅色。該名用家隨後將手機帶到 Apple Store 求助，店員表示需將個案交由工程人員作進一步了解，並承諾會在10月12日前答覆。至於 Apple 最終會否將是次褪色情況列作保養範圍並提供免費更換，目前仍是未知之數。

網民 Low-Ad9343 發佈的照片顯示，他在 9 月 19 日購買了一部Burgundy 色的 iPhone 18 Pro，但在短短三個星期後的 10 月 9 日，金屬機身表面的深酒紅色已經明顯變淺，呈現出較為鮮艷的紅色 該名用家隨後將手機帶到 Apple Store 求助，店員表示需將個案交由工程人員作進一步了解

今代 iPhone 18 Pro 機身的外部設計早已引發過一些討論。不少用家曾反映相機模組邊緣非常容易積聚灰塵，由於難以清理，在 Burgundy 紅及 Black 黑色機身上尤其顯眼。雖然這類入塵問題可以透過定期擦拭來解決，但反覆清潔同時會增加相機鏡頭被灰塵微粒刮花的風險。然而相比起灰塵，今次的機身變色似乎是不可逆轉的耗損。回顧去年，類似的投訴亦曾出現在 iPhone 17 Pro 的 Cosmic Orange 星際橙配色上，同樣引起過廣泛關注。

官方仍未回應甩色災情

對於機身異常褪色的原因，外界仍未有共識。有部分網民推測可能與高溫、戶外的 UV 照射，甚至是一些化學物質與有色鋁金屬表面產生反應有關，但至今沒有任何一個說法得到具體證實。直到現時為止，Apple 仍未就疑似生產缺陷發表任何官方聲明，外界亦無法得知受影響的確切數量。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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