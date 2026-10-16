Samsung Galaxy A58 相機規格流出 預料2027年3至4月推出（網上效果圖）

Samsung 於3月推出了 Galaxy A57，市場隨即將目光轉向下一代中階手機 Galaxy A58。據外媒最新報道，Galaxy A58 的相機規格已經曝光，預計將維持與上一代相同的鏡頭像素配置，包括 50MP 主鏡頭。新機有望於2027年3月或4月正式亮相，為中階手機市場帶來更新。

Samsung 3月發表 Galaxy A57 後，目前已著手準備下一代中階產品 Galaxy A58 的開發工作。雖然官方尚未透露任何具體細節，但荷蘭媒體 GalaxyClub 近日率先公開了 Galaxy A58 的相機規格數據。