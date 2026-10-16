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科技
出版：2026-Oct-16 13:30
更新：2026-Oct-16 16:00

Samsung Galaxy A58 相機規格流出 預料2027年3至4月推出

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Samsung Galaxy A58 相機規格流出 預料2027年3至4月推出（網上效果圖）

Samsung Galaxy A58 相機規格流出 預料2027年3至4月推出（網上效果圖）

Samsung 於3月推出了 Galaxy A57，市場隨即將目光轉向下一代中階手機 Galaxy A58。據外媒最新報道，Galaxy A58 的相機規格已經曝光，預計將維持與上一代相同的鏡頭像素配置，包括 50MP 主鏡頭。新機有望於2027年3月或4月正式亮相，為中階手機市場帶來更新。

Samsung 3月發表 Galaxy A57 後，目前已著手準備下一代中階產品 Galaxy A58 的開發工作。雖然官方尚未透露任何具體細節，但荷蘭媒體 GalaxyClub 近日率先公開了 Galaxy A58 的相機規格數據。

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根據該媒體報道，Samsung Galaxy A58 將會搭載由 50MP 主鏡頭、12MP 超廣角鏡頭以及 5MP 微距鏡頭組成的三鏡組合，而前置自拍鏡頭則維持 12MP。從數據來看，其解像度配置與目前的 Galaxy A57 完全一致。

因成本上升 硬體升級機會低

現階段尚未確認 Samsung 會否為 Galaxy A58 升級更新款或更大尺寸的感光元件。不過，有分析認為，考慮到目前零件成本不斷上升的市場環境，廠方針對這套相機模組進行大幅硬體升級的機會相對較低。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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