Rokid首間AI智能眼鏡海外旗艦店開幕　自助試戴體驗＋限時買一送一優惠！

Rokid全球首家AI眼鏡無人自助體驗店登陸香港尖沙咀海港城，全自助服務模式，可試戴「全球最輕全功能AI+AR眼鏡」Rokid Glasses AI智能眼鏡及實測可項功能。新店開幕請來陳家樂及湯怡分享使用感受，新店推出買一送一優惠，相當抵買！

全自助體驗 Rokid體驗店實施全自助服務模式，設8個沉浸式技術體驗專區，試戴Rokid Glasses AI智能眼鏡並深度實測即時翻譯、AI問答、實時導航、影像拍攝及流動支付等多項核心技術功能。選購產品後，店內設置的自動化機械臂系統會即時為顧客提取商品，展現具備高度科技感的自動化零售體驗。即使戴眼鏡都可使用Rokid Glasses，於眼鏡88可享旗艦店限定的專屬鏡片升級優惠。

強大輕巧智能眼鏡 Rokid Glasses AI智能眼鏡僅重49g，內置最高亮度1500nits雙目光波導顯示、支援4K照片拍攝及3K影片錄製的1200萬像素Sony鏡頭及雙晶片架構。更支援89+種語言即時翻譯及AR字幕與語音播報，AI多模態交互支援廣東話語音、觸控、頭控等多種交互方式，並接入ChatGPT、Gemini等主流AI大模型。

購買Rokid Glasses AI 智能眼鏡，即可免費獲贈「Rokid Joy Pack娛樂體驗套裝」。

開幕大禮送AR眼鏡套裝 為慶祝體驗店盛大開幕，Rokid為香港消費者準備超強禮遇！首500名成功購買Rokid Glasses AI 智能眼鏡，即可免費獲贈價值$4688的「Rokid Joy Pack娛樂體驗套裝」及Rokid限量紀念禮品。 另外，即日起至2026年10月31日，於指定銷售商選購Rokid Glasses AI智能眼鏡，同樣可獲贈「Rokid Joy Pack娛樂體驗套裝」及Rokid限量紀念禮品。於專門店體驗並關注Rokid香港官方社文平台專頁，即可獲贈精美「黑白帆布袋」或「Rokid眼鏡包」，完成AI眼鏡體驗環節，亦可獲取「藍牙鍵帽」乙個。