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科技
出版：2026-Oct-16 14:00
更新：2026-Oct-16 14:00

Rokid首間AI智能眼鏡海外旗艦店開幕　自助試戴體驗＋限時買一送一優惠！

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Rokid首間AI眼鏡海外旗艦店於海港城開幕，更是全球首間無人自助體驗店。

Rokid首間AI眼鏡海外旗艦店於海港城開幕，更是全球首間無人自助體驗店。

Rokid全球首家AI眼鏡無人自助體驗店登陸香港尖沙咀海港城，全自助服務模式，可試戴「全球最輕全功能AI+AR眼鏡」Rokid Glasses AI智能眼鏡及實測可項功能。新店開幕請來陳家樂及湯怡分享使用感受，新店推出買一送一優惠，相當抵買！

湯怡分享使用AI問答解決疑難，陳家樂則笑說可用提詞器記歌詞。 Rokid全球首家AI眼鏡無人自助體驗店登陸尖沙咀。 店內陳列多款眼鏡、配件等產品。 技術體驗專區可自行實試Rokid Glasses的AI翻譯、問答等各大功能。 Rokid Glasses內置4個光波導顯示器，可顯示文字。 Rokid Glasses支援手機App，輕鬆進行各種操作。

全自助體驗

Rokid體驗店實施全自助服務模式，設8個沉浸式技術體驗專區，試戴Rokid Glasses AI智能眼鏡並深度實測即時翻譯、AI問答、實時導航、影像拍攝及流動支付等多項核心技術功能。選購產品後，店內設置的自動化機械臂系統會即時為顧客提取商品，展現具備高度科技感的自動化零售體驗。即使戴眼鏡都可使用Rokid Glasses，於眼鏡88可享旗艦店限定的專屬鏡片升級優惠。

Rokid Glasses輕量而且佩戴舒適，日常戴上都不覺負擔。 Rokid Glasses可翻譯多種語言。 Rokid Glasses採用黑框方型鏡片設計。 Rokid Glasses設有鼻托，更適合亞洲面形。 Rokid Glasses可另配有近視度數的鏡片。

強大輕巧智能眼鏡

Rokid Glasses AI智能眼鏡僅重49g，內置最高亮度1500nits雙目光波導顯示、支援4K照片拍攝及3K影片錄製的1200萬像素Sony鏡頭及雙晶片架構。更支援89+種語言即時翻譯及AR字幕與語音播報，AI多模態交互支援廣東話語音、觸控、頭控等多種交互方式，並接入ChatGPT、Gemini等主流AI大模型。

購買Rokid Glasses AI 智能眼鏡，即可免費獲贈「Rokid Joy Pack娛樂體驗套裝」。

購買Rokid Glasses AI 智能眼鏡，即可免費獲贈「Rokid Joy Pack娛樂體驗套裝」。

開幕大禮送AR眼鏡套裝

為慶祝體驗店盛大開幕，Rokid為香港消費者準備超強禮遇！首500名成功購買Rokid Glasses AI 智能眼鏡，即可免費獲贈價值$4688的「Rokid Joy Pack娛樂體驗套裝」及Rokid限量紀念禮品。

另外，即日起至2026年10月31日，於指定銷售商選購Rokid Glasses AI智能眼鏡，同樣可獲贈「Rokid Joy Pack娛樂體驗套裝」及Rokid限量紀念禮品。於專門店體驗並關注Rokid香港官方社文平台專頁，即可獲贈精美「黑白帆布袋」或「Rokid眼鏡包」，完成AI眼鏡體驗環節，亦可獲取「藍牙鍵帽」乙個。

Rokid全球首家AI眼鏡無人自助體驗店
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海洋中心L3樓323A號舖
營業時間：11am - 9pm

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