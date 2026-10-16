PS5《Gran Turismo 7》免費內容更新　將推限量版DualSense手掣

PS5《Gran Turismo 7》（《跑車浪漫旅7》）Spec IV第一部分更新內容正式釋出，現已開始免費上線。為了慶祝《GT》問世30週年，PlayStation也將首度公開《GT》限量版DualSense無線控制器。

新增多款跑車賽道

《GT 7》Spec IV更新（第一部分）現已推出， 內容帶來了6款新車、Sportsland Sugo賽道、全新活動、Scapes地點、遊戲玩法功能等，可再次以全新方式探索賽車世界。 本次更新也帶來了全新的「車輛檢視器」功能、「體驗」模式、6場全新世界賽道活動，以及更多豐富內容。

最注目的全新車款有Xiaomi Vision Gran Turismo，這一部概念電動超級跑車，水滴狀駕駛艙嵌入在經過鏤空與導流設計的車體中，在車輛各處形成了空氣動力學通道。最具代表性的光環狀尾燈既是視覺焦點，也是巨大的排氣口。 結合「主動式尾流控制系統」與「吸附式追蹤環」等創新技術，達成低風阻與高下壓力平衡。