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科技
出版：2026-Oct-16 18:00
更新：2026-Oct-17 12:00

PS5《Gran Turismo 7》免費內容更新　將推限量版DualSense手掣

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PS5《Gran Turismo 7》Spec IV第一部分內容更新現已推出，帶來多款新車及賽道。

PS5《Gran Turismo 7》Spec IV第一部分內容更新現已推出，帶來多款新車及賽道。

PS5《Gran Turismo 7》（《跑車浪漫旅7》）Spec IV第一部分更新內容正式釋出，現已開始免費上線。為了慶祝《GT》問世30週年，PlayStation也將首度公開《GT》限量版DualSense無線控制器。

《GT 7》Spec IV更新（第一部分）帶來了6款新車。 PS5《Gran Turismo 7》新增Xiaomi Vision Gran Turismo。 PS5《Gran Turismo 7》的Xiaomi Vision Gran Turismo外型超科幻。 PS5《Gran Turismo 7》Xiaomi Vision Gran Turismo為小米的概念超級跑車。 PS5《Gran Turismo 7》新增Ferrari F355 Berlinetta ’94。 PS5《Gran Turismo 7》新增Honda Civic Si Group A version ’87。 PS5《Gran Turismo 7》新增Mazda RX-Vision GT3 Evo ’26。 PS5《Gran Turismo 7》新增Honda Step WGN Spada Premium Line ’23。 PS5《Gran Turismo 7》新增Citroën 2 CV 6 Charleston ’86。

新增多款跑車賽道

《GT 7》Spec IV更新（第一部分）現已推出，  內容帶來了6款新車、Sportsland Sugo賽道、全新活動、Scapes地點、遊戲玩法功能等，可再次以全新方式探索賽車世界。 本次更新也帶來了全新的「車輛檢視器」功能、「體驗」模式、6場全新世界賽道活動，以及更多豐富內容。  

最注目的全新車款有Xiaomi Vision Gran Turismo，這一部概念電動超級跑車，水滴狀駕駛艙嵌入在經過鏤空與導流設計的車體中，在車輛各處形成了空氣動力學通道。最具代表性的光環狀尾燈既是視覺焦點，也是巨大的排氣口。 結合「主動式尾流控制系統」與「吸附式追蹤環」等創新技術，達成低風阻與高下壓力平衡。

另外還有經典法拉利Ferrari F355 Berlinetta ’94、日系JDM Honda Civic Si Group A version ’87、古董Citroën 2 CV 6 Charleston ’86，甚至家庭七人車Honda Step WGN Spada Premium Line ’23都有。

PS5將推出《跑車浪漫旅》限量版DualSense無線控制器。

PS5將推出《跑車浪漫旅》限量版DualSense無線控制器。

GT限量版手掣

PlayStation更宣布推出《跑車浪漫旅》限量版DualSense無線控制器，靈感源自《GT》核心的工藝與工程技術，目的是向「真實駕駛模擬器」的30週年致敬。賽車條紋與賽車運動風格的圖形，搭配具備碳纖維質感的前方安裝板，將汽車設計與性能元素融入這款控制器之中。建議零售價格為84.99美元，預購將於10月22日開始，12月10日起在全球陸續上市。

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