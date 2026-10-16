iPhone Duo預訂優惠攻略　3HK $0機價出機、SmarTone減$4000

iPhone Duo於今晚（10月16日）晚上8時起正式開訂，部分手機網絡商同樣開放預訂。iPhone Duo機價不菲，如選用指定月費或現有客戶，可享優惠價出機，想率先擁有Apple首部摺機，可留意3HK及SmarTone的預訂優惠。
3HK出機價低至$0
3香港及3SUPREM預訂iPhone Duo，配合可於香港及全球222個地區使用數據的世界Plan，出機價低至$0外。不過世界Plan月費由$698起，$0機價月費更達$1288及簽36個月合約。另有以下優惠包括：
• 預訂客享額外$1000手機現金券，現有客戶可再額外多贈$500手機現金券
• Trade-in任何手機型號可享額外$400機價折扣
• 選購iPhone同時加購Apple Watch及其他配件，均可享36個月免息分期
• 指定匯豐信用卡可享高達8000易賞錢積分，以及額外$100手機折扣或$100月費回贈
• 送兩年旅遊保險
SmarTone減高達$4000
SmarTone客戶凡選用指定5G月費計劃，即享機價直減高達$4000及出機好禮。月費不變，入門級月費$139或$179機價減$2500、$239及$299月費減$3000，最貴的$399月費才減$4000。 現有客戶出機禮遇包括：
• 舊機Trade-in機價額外再減多達$6700
• 獨家「SmarTone爆芒換新™」免費12個月
• 指定iPad / Apple 配件享高達$500折扣
• 出機或加購Apple Watch同享36個月免息分期，憑渣打信用卡簽賬分期再享額外$250現金回贈或2500里數回贈