iPhone Duo預訂優惠攻略　3HK $0機價出機、SmarTone減$4000

iPhone Duo於今晚（10月16日）晚上8時起正式開訂，部分手機網絡商同樣開放預訂。iPhone Duo機價不菲，如選用指定月費或現有客戶，可享優惠價出機，想率先擁有Apple首部摺機，可留意3HK及SmarTone的預訂優惠。

3HK出機價低至$0

3香港及3SUPREM預訂iPhone Duo，配合可於香港及全球222個地區使用數據的世界Plan，出機價低至$0外。不過世界Plan月費由$698起，$0機價月費更達$1288及簽36個月合約。另有以下優惠包括：

• 預訂客享額外$1000手機現金券，現有客戶可再額外多贈$500手機現金券

• Trade-in任何手機型號可享額外$400機價折扣

• 選購iPhone同時加購Apple Watch及其他配件，均可享36個月免息分期

• 指定匯豐信用卡可享高達8000易賞錢積分，以及額外$100手機折扣或$100月費回贈

• 送兩年旅遊保險