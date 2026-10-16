Cambridge Audio Spira黑膠唱盤新手入坑攻略　藍牙直駁、內置唱放與五色機身

隨著近年黑膠復興潮持續升溫，想家中添置一部黑膠唱盤，重拾落針播放音樂的獨特儀式感，又不想太繁複，入門新手可選這一部英國著名音響品牌 Cambridge Audio最新推出的Spira黑膠唱盤，主打以「開箱即播」與「靈活升級」為定位，將傳統模擬音色與現代便利性結合，為黑膠初學者提供了一個兼具外觀與音質的實惠選擇。

唱盤預先安裝並校準了Audio-Technica AT3600L唱頭，進階者更可以額外升級3600LE橢圓形唱針或其他唱頭，配合鋁合金唱臂、可調式針壓尾陀與防滑調校。機身具備電子控速旋鈕，可輕鬆一鍵切換33及45rpm轉速。沒有多餘的操控，簡單直接，亦令外觀更為利落簡約。

開箱即播靚音質

音訊輸出方面，Spira同時內置唱頭放大器，可自由切換旁路Bypass，另有 藍牙發射器連接耳機，只需直駁現有的主動式立體聲喇叭如廠方自家的L/R喇叭，即可播放，免卻繁瑣的入門調校。外觀上提供5款大膽時尚的配色，包括黑、白、藍、綠、橙搶眼飾面，並附送煙燻色防塵蓋，打破了傳統唱盤古板沉悶的形象，融入現代家居風格。

Cambridge Audio Spira成功兼顧了「黑膠新手的極簡上手」與「發燒玩家的升級潛力」，定價 $3480展現出均衡的性價比。若正在尋找一部外型吸睛、擺放靈活，能即駁即播又保留日後換頭加前級空間的黑膠唱盤，Spira是極具競爭力的精明之選。