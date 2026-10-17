Apple傳iPhone 18快將量產明春登場　升級至全新A20晶片

Apple在9月的發布會上僅率先推出了iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max兩款高階型號，而標準版iPhone 18則如早前傳聞般延後推出。日前有微博爆料者透露，標準版iPhone 18已安排在11月底正式投入量產階段，從目前的組裝進度來看，廠方已為此準備了相當數量的產能與零件備貨。

前後說法有出入

值得注意的是，該名爆料者數日前曾聲稱Apple擬削減iPhone 18的備貨量，將生產重心轉移至iPhone 18 Pro Max以及折疊螢幕iPhone上。雖然前後說法在數量描述上略有出入，但11月底開始量產的時間點，正好吻合明年春季發布的規劃。外界預計iPhone 18最快會在明年3月正式亮相，並有機會與傳聞中的入門級型號iPhone 18e一同登場。

在硬件規格方面，根據目前流出的資料顯示，iPhone 18將搭載6.3吋支援120Hz畫面更新率的OLED螢幕，核心部分則會升級至全新的A20晶片，並配備9GB RAM。雖然官方至今尚未確認上述消息，但隨着量產時間臨近，相信未來會有更多關於新機的詳細規格與具體售價資訊陸續流出。