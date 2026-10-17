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科技
出版：2026-Oct-17 11:15
更新：2026-Oct-17 11:15

Apple傳iPhone 18快將量產明春登場　升級至全新A20晶片

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iPhone 18 Pro布根地紅色機身（路透資料圖片）

iPhone 18 Pro布根地紅色機身（路透資料圖片）

Apple於今年9月推出iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max後，標準版iPhone 18據傳改於明年春季登場。最新微博爆料指出，這款新機預計將於11月底正式量產，並配備6.3吋120Hz OLED螢幕與A20晶片，備貨量亦十分充足。

Apple在9月的發布會上僅率先推出了iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max兩款高階型號，而標準版iPhone 18則如早前傳聞般延後推出。日前有微博爆料者透露，標準版iPhone 18已安排在11月底正式投入量產階段，從目前的組裝進度來看，廠方已為此準備了相當數量的產能與零件備貨。

iPhone 18 Pro在黑屏下顯得更細。 iPhone 18 Pro今代動態島變細。 iPhone 18 Pro的動態島最多可顯示3個通知。 iPhone 18 Pro配備最新2納米製程的A20 Pro晶片。 iPhone 18 Pro將Face ID感測器移至左方。 iPhone 18 Pro打機後機身仍保持微溫不熱。 iPhone 18 Pro打《Resident Evil 4》流暢爽快。 iPhone 18 Pro（右）對比iPhone 17 Pro（左）動態島大小。 iPhone 18 Pro Geekbench CPU跑分。 iPhone 18 Pro用60W AVS規格充電器可極速快充。 iPhone 18 Pro如電量不夠低，只能作30分鐘增50%速度。 iPhone 18 Pro Geekbench GPU跑分。

前後說法有出入

值得注意的是，該名爆料者數日前曾聲稱Apple擬削減iPhone 18的備貨量，將生產重心轉移至iPhone 18 Pro Max以及折疊螢幕iPhone上。雖然前後說法在數量描述上略有出入，但11月底開始量產的時間點，正好吻合明年春季發布的規劃。外界預計iPhone 18最快會在明年3月正式亮相，並有機會與傳聞中的入門級型號iPhone 18e一同登場。

在硬件規格方面，根據目前流出的資料顯示，iPhone 18將搭載6.3吋支援120Hz畫面更新率的OLED螢幕，核心部分則會升級至全新的A20晶片，並配備9GB RAM。雖然官方至今尚未確認上述消息，但隨着量產時間臨近，相信未來會有更多關於新機的詳細規格與具體售價資訊陸續流出。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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