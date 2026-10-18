Samsung升級Galaxy AI及Bixby　擴充支援8種全新語言

Samsung宣布進一步擴展旗Galaxy AI及語音助理Bixby的語言支援範圍。這次系統升級主要針對翻譯、語音轉錄及內容摘要等日常應用，為多項熱門人工智能功能加入更多地區語言。更新推出後，用家將能以更多不同語系進行操作，享受更完善及貼地的跨語言智能體驗。
據官方發布的資訊，多項實用的Galaxy AI功能，包括Call Assist、Interpreter、Note Assist及Transcript Assist，將會正式加入馬來語及匈牙利語支援。隨着這兩款新語系的加入，Live Translate功能所支援的語言總數將會增加至24種，讓用家在出國旅遊或處理跨國通話時，能夠更準確地進行實時對話翻譯。
大幅提升操作流暢度
除了上述的通訊及文書處理工具，Samsung亦為Now Nudge擴充了8種全新語言支援，令該功能的對應語系總數同步達到24種。同時，語音助理Bixby亦加入了波蘭語、泰語及越南語支援，將系統的總支援語言數目提升至12種。用家往後可以透過更自然的日常對話方式向Bixby下達指令，而無需記住準確的系統設定名稱，大幅提升操作流暢度。
全新語言套件將會分階段提供給系統用家。當中Bixby的新語言支援已由即日起陸續向全球地區推送，而其餘各項Galaxy AI功能的相關語言更新包，則會於未來數周內分批推出。合資格的流動裝置用家屆時只需在系統設定內下載所需語言，即可在設備上啟用最新的離線處理服務。
文章獲Mobile Magazine授權轉載