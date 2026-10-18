Samsung升級Galaxy AI及Bixby　擴充支援8種全新語言

Samsung宣布進一步擴展旗Galaxy AI及語音助理Bixby的語言支援範圍。這次系統升級主要針對翻譯、語音轉錄及內容摘要等日常應用，為多項熱門人工智能功能加入更多地區語言。更新推出後，用家將能以更多不同語系進行操作，享受更完善及貼地的跨語言智能體驗。

據官方發布的資訊，多項實用的Galaxy AI功能，包括Call Assist、Interpreter、Note Assist及Transcript Assist，將會正式加入馬來語及匈牙利語支援。隨着這兩款新語系的加入，Live Translate功能所支援的語言總數將會增加至24種，讓用家在出國旅遊或處理跨國通話時，能夠更準確地進行實時對話翻譯。